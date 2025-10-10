Logo Image

Μελάνια Τραμπ: «Ανοιχτό κανάλι» με τον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

REUTERS/Brian Snyder

Η επικοινωνία ξεκίνησε από τη στιγμή που η Μελάνια Τραμπ έστειλε επιστολή στον Πούτιν μέσω του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Για ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την τύχη των παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, μίλησε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ είχαμε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών» δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η επικοινωνία ξεκίνησε από τη στιγμή που η Μελάνια Τραμπ έστειλε επιστολή στον Πούτιν μέσω του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δυο ηγετών στη  σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

