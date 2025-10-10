Πούτιν: Η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει και να δοκιμάζει πυρηνικά όπλα νέας γενιάς

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία αναπτύσσει νέα στρατηγικά όπλα και δεν θα ήταν κρίσιμο για τη Μόσχα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνταν να παρατείνουν τα όρια των πυρηνικών κεφαλών που ορίζονται σε μια συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα που λήγει το επόμενο έτος.

Είπε, ωστόσο, ότι θα ήταν κρίμα εάν δεν είχε απομείνει τίποτα από το πλαίσιο ελέγχου των όπλων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες διαθέτουν μακράν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε σύνοδο κορυφής στο Τατζικιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι μια κούρσα εξοπλισμών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να παρατείνει οικειοθελώς τα όρια των πυρηνικών κεφαλών που ορίζονται στη συνθήκη New START, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να κάνουν το ίδιο. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη συμφωνήσει επίσημα με την πρόταση.

«Θα είναι αρκετοί αυτοί οι λίγοι μήνες για να ληφθεί απόφαση για παράταση; Νομίζω ότι θα είναι αρκετοί αν υπάρχει καλή θέληση για την παράταση αυτών των συμφωνιών. Και αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν ότι δεν τις χρειάζονται, αυτό δεν είναι μεγάλο θέμα για εμάς», είπε ο Πούτιν.

Πυρηνικά όπλα νέας γενιάς στη Ρωσία

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει και να δοκιμάζει πυρηνικά όπλα νέας γενιάς.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε αν είναι αποδεκτό και χρήσιμο για τους Αμερικανούς. Αν όχι, τότε όχι, αλλά αυτό θα ήταν κρίμα, γιατί τότε δεν θα έμενε τίποτα όσον αφορά την αποτροπή στον τομέα των στρατηγικών επιθετικών όπλων».

Για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην πιθανότητα άλλες χώρες, τις οποίες δεν κατονόμασε, να πραγματοποιήσουν πυρηνική δοκιμή – κάτι που μόνο η Βόρεια Κορέα έχει κάνει αυτόν τον αιώνα. Έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει επίσης μια δοκιμή αν συμβεί αυτό.

Οι ειδικοί ασφαλείας υποστηρίζουν ότι μια δοκιμή από μία χώρα θα είχε αλυσιδωτό αποτέλεσμα, ωθώντας άλλες πυρηνικές δυνάμεις να κάνουν το ίδιο, αυξάνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις περαιτέρω από τα τρέχοντα, ήδη υψηλά, επίπεδά τους.

«Υπάρχει πάντα ο πειρασμός να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του ίδιου καυσίμου που χρησιμοποιείται σε πυραύλους για πολλά, πολλά χρόνια. Όλα αυτά προσομοιώνονται σε υπολογιστές και οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό είναι αρκετό, αλλά ορισμένοι από αυτούς τους ίδιους ειδικούς πιστεύουν ότι οι επαναλαμβανόμενες δοκιμές είναι απαραίτητες», είπε ο Πούτιν.

«Έτσι, ορισμένες χώρες το σκέφτονται. Από όσο γνωρίζω, προετοιμάζονται ακόμη και γι’ αυτό είπα ότι αν το κάνουν, θα κάνουμε το ίδιο».

Αυτό θα ήταν καλό από άποψη ασφάλειας, αλλά κακό από την άποψη του περιορισμού της κούρσας των εξοπλισμών, είπε.

«Αλλά στο ίδιο αυτό πλαίσιο, η παράταση της Συνθήκης New START για τουλάχιστον ένα χρόνο είναι μια καλή ιδέα».

