Ρουκέτα Τραμπ κατά Πεκίνου βυθίζει τις αγορές: Απειλεί με τεράστιους δασμούς και ακύρωση της συνάντησης με Σι

Διατεθειμένος ακόμη και να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, που προειδοποιεί με νέους μεγάλους δασμούς την Κίνα προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές.

«Επρόκειτο να συναντήσω τον Πρόεδρο Σι στη σύνοδο του ΑPEC στη Νότιο Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το πράξω», δήλωσε (μέσω Truth Social) ο Αμερικανός Πρόεδρος, πρσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν πλέον μια «τεράστια αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές».

Ο ίδιος χαρακτήρισε εχθρική την κίνηση της Κίνας προσθέτοντας: «έχω επίσης επικοινωνήσει με μία σειρά άλλων χωρών που είναι επίσης εξοργισμένες με την κινεζική επιθετικότητα».

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ξένες οντότητες πρέπει πλέον να λάβουν άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% σπάνιων γαιών που προέρχονται από την Κίνα ή κατασκευάζονται με κινεζική τεχνολογία εξόρυξης, διύλισης, κατασκευής μαγνητών ή ανακύκλωσης.

Οι νέοι κανόνες στις εξαγωγές σπάνιων γαιών πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου.

Η δήλωση Τραμπ, έρχεται επίσης σε απάντηση της κίνησης του Πεκίνου να επιβάλει «ειδικά» λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της, σε αντίποινα παρόμοιων μέτρων που είχαν ανακοινώσει οι ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Τα τέλη θα αρχίσουν να ισχύουν από την Τρίτη και θα αφορούν:

πλοία που ανήκουν σε αμερικανικές εταιρείες ,

, πλοία τα οποία ναυλώνουν αμερικανικές εταιρείες καθώς και

έχουν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ ή πλέουν υπό αμερικανική σημαία, όπως επεσήμανε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του.

Κλιμακωτά τέλη

Τα αμερικανικά πλοία που ελλιμενίζονται στην Κίνα θα πρέπει να καταβάλλουν 400 γιουάν (48 ευρώ) ανά τόνο καθαρής χωρητικότητας. Το ποσό θα αυξηθεί στα 640 γιουάν (78 ευρώ) από τον Απρίλιο, ενώ θα αυξάνεται κάθε χρόνο ως το 2028.

Αυτά τα «ειδικά λιμενικά τέλη» θα ισχύουν εφάπαξ για κάθε ταξίδι προς την Κίνα και όχι για κάθε κινεζικό λιμάνι στο οποίο θα σταθμεύει το πλοίο, ενώ δεν θα επιβάλλονται περισσότερες από πέντε χρεώσεις ετησίως, διευκρίνισε το υπουργείο.

Επίσης, οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν επιπλέον λιμενικά τέλη σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα ή τα οποία εκμεταλλεύονται κινεζικές εταιρείες και ελλιμενίζονται στη χώρα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών της Κίνας χαρακτήρισε την απόφαση του Πεκίνου «θεμιτή κίνηση για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών ναυτιλιακών εταιρειών».

«Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν χωρίς καθυστέρηση τις ενέργειές τους και να τερματίσουν τους παράλογους περιορισμούς στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Κίνας», δήλωσε.