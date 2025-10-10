Μέση Ανατολή: Αξιωματούχοι της Γάζας ευχαριστούν τον Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας και τον προσκαλούν να επισκεφθεί τη Λωρίδα

Μια ομάδα τοπικών αξιωματούχων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων του δημάρχου της πόλης της Γάζας, του δημάρχου Γιαχία αλ-Σαρράϊ, του επικεφαλής του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Γάζας, του οικονομολόγου Σουφιάν Οντέχ και άλλων επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων, απέστειλαν σήμερα επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας τον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η επιστολή, η οποία περιήλθε στην κατοχή των Times of Israel, αναφέρει: «Επιθυμούμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για την ηγεσία σας και την ακλόνητη δέσμευσή σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα… Οι προσπάθειές σας μας έχουν αποκαταστήσει το πιο ζωτικό πράγμα – την ελπίδα».

Οι αξιωματούχοι ζητούν όχι μόνο την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Πρόσκληση στον Αμερικανό πρόεδρο

Στην επιστολή, οι αξιωματούχοι προσκαλούν τον Τραμπ να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας: «Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να σας καλωσορίσουμε στη Γάζα για να δείτε από πρώτο χέρι την ανθεκτικότητα του λαού μας και την ανανέωση που η ηγεσία σας βοήθησε να γίνει δυνατή».

Πηγή: Times of Israel