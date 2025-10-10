Βρετανία: Ένας 51χρονος κέρδισε την έφεση για την καταδίκη του για καύση Κορανίου έξω από το τουρκικό προξενείο στο Λονδίνο

Ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για διάπραξη θρησκευτικά επιβαρυντικού αδικήματος της δημόσιας τάξης, βάζοντας φωτιά σε ένα αντίγραφο του Κορανίου έξω από το τουρκικό προξενείο του Λονδίνου, ανετράπη την Παρασκευή, σε αυτό που οι υποστηρικτές του χαρακτήρισαν ως νίκη για την ελευθερία του λόγου.

Ο Χαμίτ Κοσκούν, 51 ετών, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 240 λιρών (325 δολάρια) από το Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ του Λονδίνου τον Ιούνιο, αφού καταδικάστηκε για αδίκημα επειδή φώναζε «Γ….το Ισλάμ» καθώς κρατούσε ψηλά το φλεγόμενο βιβλίο κοντά στο προξενείο στο κεντρικό Λονδίνο τον Φεβρουάριο.

Η απόφαση ανατροπής αυτής της ετυμηγορίας μετά από έφεση στο Δικαστήριο του Σάουθγουορκ του Λονδίνου χαιρετίστηκε από τους υποστηρικτές του ως σημαντικός θρίαμβος για την ελευθερία της έκφρασης.

«Νόμιμη πράξη πολιτικής διαφωνίας»

«Η διαμαρτυρία του Χαμίτ Κοσκούν ήταν μια νόμιμη πράξη πολιτικής διαφωνίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Στέφεν Έβανς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Κοσμικής Εταιρείας, η οποία υποστήριξε την υπόθεσή του. «Δεν υπάρχει λόγος να επιδοκιμάσουμε τη φύση της διαδήλωσής του – αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν ήταν εγκληματική».

Ο Κοσκούν, του οποίου ο πατέρας ήταν Κούρδος και η μητέρα του Αρμένισσα και ο οποίος ζούσε στην κεντρική Αγγλία, αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πραγματοποιούσε διαμαρτυρία κατά της τουρκικής κυβέρνησης. Ενώ κρατούσε το βιβλίο ψηλά, δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα με μαχαίρι που τον κλώτσησε και τον έφτυσε.

Στην απόφαση της έφεσής του, το δικαστήριο δήλωσε ότι οι εισαγγελείς δεν είχαν αποδείξει σωστά ότι η συμπεριφορά του ήταν άτακτη ούτε ότι βρισκόταν εντός της ακοής ή της όρασης ενός ατόμου που ήταν πιθανό να υποστεί δυσφορία.

«Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει τη ζωτική αρχή ότι η ελευθερία του λόγου προστατεύει το δικαίωμα να προσβάλλεις, να σοκάρεις ή να ενοχλείς – ακόμη και όταν αμφισβητεί βαθιά ριζωμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις», δήλωσε ο Έβανς.

Πηγή: Reuters