Νόμπελ ειρήνης: «Αφιερωμένο» στον Τραμπ – Η πρώτη ανάρτηση της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο

Μπορεί να έβαλε τέλος στο όνειρο του Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το βραβείο, αλλά του το «αφιέρωσε». Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2025, επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την υποστήριξή του στον «αποφασιστικό του αγώνα» της στήριξης του «δοκιμαζόμενου λαού» της Βενεζουέλας.

Η Ματσάδο είναι μια ενωτική προσωπικότητα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, παρά τις απειλές που δέχεται και την αναγκαστική παρανομία στην οποία έχει αναγκαστεί να ζει μετά τις περσινές εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν νικητή τον Νικολά Μαδούρο, αλλά θεωρούνται από πολλούς ως νοθευμένες.

Η βράβευσή της, αναμένεται να ενισχύσει αποφασιστικά τη δράση της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Η ανάρτηση

Στην πρώτη της ανάρτηση, μετά την απονομή του βραβείου η Ματσάδο έγραψε στο X:

«Η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων αποτελεί ώθηση για την ολοκλήρωση του στόχου μας: την κατάκτηση της Ελευθερίας.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της Ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική υποστήριξή του στην υπόθεσή μας!».

Η Ματσάδο είχε ευχαριστήσει τον Τραμπ τον Αύγουστο, λίγες μέρες μετά την αύξηση της επικήρυξης για τη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

«Εμείς, οι Βενεζουελάνοι, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του για τη σταθερή και αποφασιστική δράση τους για την εξάρθρωση της εγκληματικής και τρομοκρατικής ομάδας που κρατά παράνομα την εξουσία στη χώρα μας», είχε γράψει στο Twitter.