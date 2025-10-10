Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκληρωσε τις προετοιμασίες για την παραλαβή των ομήρων

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για την επιστροφή των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν από τη Χαμάς μετά από περισσότερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών της Διεύθυνσης Προσωπικού και της Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λογιστικής, μια εγκατάσταση στη βάση Re’im των IDF — όπου είχαν μεταφερθεί προηγουμένως απελευθερωμένοι όμηροι — έχει επεκταθεί, σύμφωνα με τις IDF.

Στις εγκαταστάσεις Re’im, οι απελευθερωμένοι όμηροι θα υποβληθούν σε έναν αρχικό έλεγχο σωματικής και ψυχικής υγείας και θα επανενωθούν με μέλη των οικογενειών τους.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να χειριστεί την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων, εάν η Χαμάς επιλέξει να τους απελευθερώσει όλους μαζί.

Το σχέδιο των IDF

Αργότερα, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ για πρόσθετη περίθαλψη και για να συναντήσουν άλλα μέλη των οικογενειών τους.

Οι όμηροι που χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Soroka στη Μπερσίβα χωρίς να περάσουν από την εγκατάσταση Re’im.

Οι σοροί των δολοφονημένων ομήρων πρόκειται να παραληφθούν από στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή προς τιμήν τους, με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν για να αναγνωριστούν από ιατροδικαστές.

Πηγή: Times of Israel