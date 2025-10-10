Νόμπελ ειρήνης: Τι απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για την «εκστρατεία» Τραμπ

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις-πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι άξιζε την τιμή του Νόμπελ Ειρήνης, η Επιτροπή των βραβείων διευκρίνισε ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είχε λήξει τον Ιανουάριο, συμπίπτοντας με την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της απονομής του, στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, οι δημοσιογράφοι πίεσαν τον εκπρόσωπο της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσον η εκστρατεία Τραμπ, επηρέασε τις εσωτερικές συζητήσεις.

Απαντώντας, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Τραμπ, ο εκπρόσωπος τόνισε την ανεξαρτησία της Επιτροπής: «Στη μακρά ιστορία του Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω ότι αυτή η επιτροπή έχει δει κάθε είδους εκστρατεία και κάθε είδους προβολή προσωπικοτήτων από τα μέσα ενημέρωσης. Λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που θέλουν να μας δηλώσουν τι σημαίνει για αυτούς η ειρήνη. Αυτή η επιτροπή συνεδριάζει σε μια αίθουσα γεμάτη με πορτρέτα όλων των βραβευθέντων, και αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα… βασίζουμε την απόφασή μας αποκλειστικά στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ».