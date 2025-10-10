Ισραήλ: Στην «αντεπίθεση» ο ακροδεξιός υπουργός Σμότριτς μετά την κριτική για την καταψήφιση της συμφωνίας για τη Γάζα

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς δημοσίευσε ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών στο οποίο επικρίνει τον πρώην βουλευτή της Εθνικής Ενότητας και πρώην αρχηγό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, αφού ο τελευταίος επέκρινε το κόμμα του Σμότριτς επειδή ψήφισε κατά της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων εν μία νυκτί.

Ο Άιζενκοτ, σε μια ανάρτηση στο X, δεν ανέφερε ονομαστικά τον Σμότριτς ή το κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού, αλλά είπε ότι οι υπουργοί που ψήφισαν κατά της συμφωνίας επέδειξαν «επαίσχυντη ηγεσία» ψηφίζοντας να εγκαταλείψουν τους ομήρους που «απήχθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους».

Οι πολίτες του Ισραήλ «αξίζουν υπουργούς που δίνουν προτεραιότητα στο καλό του λαού και του κράτους, που ενισχύουν τις εβραϊκές αξίες και δεσμεύονται στο ισραηλινό ήθος», είχε δηλώσει ο Άιζενκοτ.

Θα έπρεπε «να ντρέπεται» ο Άιζενκοτ

Ο Σμότριτς, σε μια βιντεοσκοπημένη μακροσκελή απάντηση, είπε ότι ο Άιζενκοτ θα πρέπει να «ντρέπεται» και να «ζητήσει συγχώρεση» που αμφιβάλλει ότι η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους της να καταστρέψει τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσει τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να ανακτήσει όλους τους ομήρους.

שלום גדי אייזנקוט. מועדים לשמחה. תקפת אותי הבוקר במילים קשות כי התנגדתי אתמול לעסקת שחרור המרצחים. קראת לי תת-הנהגה. אני מניח שניסית להתכתב עם המונח תתי-אדם של חברך לאופוזיציית השנאה והפילוג, יאיר גולן. נתחיל מזה, שאתה ביום כזה היית אמור להתכסות בדום שתיקה, להצטער, להתבייש,… pic.twitter.com/7HfRoK92Am — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) October 10, 2025

«Για μήνες, κηρύττετε στο Κράτος του Ισραήλ να παραδοθεί στους χειρότερους εχθρούς του. Μας κηρύττετε να υποχωρήσουμε στις γραμμές της 6ης Οκτωβρίου, να επιτρέψουμε στη Χαμάς να παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας», επικρίνει ο Σμότριτς. «Αν, ο Θεός να μας φυλάξει, σας είχαμε ακούσει, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα στον κόσμο να είχαμε φτάσει σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα».

Περισσότερο από αυτό, τόνισε ο Σμότριτς, ο Άιζενκοτ θα πρέπει στην πραγματικότητα να τον ευχαριστήσει που αρνήθηκε να ψηφίσει κατά προηγούμενων συμφωνιών, καθώς η άρνησή του οδήγησε στο να μπορέσει το Ισραήλ να υπογράψει το σχέδιο του Τραμπ – το οποίο επίσης αρνήθηκε.

«Τρομερό λάθος» του Ισραήλ

Δικαιολογεί, ωστόσο, την άρνησή του λέγοντας ότι ψήφισε κατά της συμφωνίας επειδή πιστεύει ότι το Ισραήλ κάνει ένα «τρομερό λάθος» συμφωνώντας να «αδειάσει τις φυλακές από τρομερούς τρομοκράτες δολοφόνους» και ότι κάποιος πρέπει να εκπροσωπήσει τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας, των οποίων οι δολοφόνοι θα αποφυλακιστούν τώρα.

Κατηγορεί τον Άιζενκοτ ότι αποφάσισε να «αποφύγει την ευθύνη» όταν παραιτήθηκε από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2024 και επέλεξε αντ’ αυτού να «ασχοληθεί με μικροπολιτικές, ενώ οι όμηροί μας μαραζώνουν σε σήραγγες, ενώ οι μαχητές μας θυσιάζουν τη ζωή τους στη Γάζα».

Ο γιος του Άιζενκοτ, Γκαλ, σκοτώθηκε πολεμώντας στη Γάζα τον Δεκέμβριο του 2023, και ο ανιψιός του, Μάορ Κοέν Άιζενκοτ, λίγες μέρες αργότερα.

Ο Σμότριτς, ο οποίος έχει αντιταχθεί σθεναρά στη σύσταση κρατικής επιτροπής έρευνας για τις πολιτικές και στρατιωτικές αποτυχίες που περιβάλλουν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, λέει στον Άιζενκοτ ότι η πραγματική ενότητα βρίσκεται στην «ανάληψη ευθύνης».

Πηγή: Times of Israel