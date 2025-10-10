Handelsblatt: Η Γερμανία θα παραγγείλει πάνω από 600 συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να παραγγείλει περισσότερα από 600 συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας Skyranger 30 από την Rheinmetall, πριν από το τέλος του έτους, ανέφερε την Παρασκευή η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη πηγές του υπουργείου Άμυνας και της βιομηχανίας.

Η σύμβαση για τον πυργίσκο και το όχημα, στην προκειμένη περίπτωση το τροχοφόρο θωρακισμένο όχημα Boxer που κατασκευάστηκε από κοινού με τη γαλλογερμανική αμυντική εταιρεία KNDS, αποτιμάται σε περισσότερα από εννέα δισεκατομμύρια ευρώ (10 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η Handelsblatt.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γερμανία θα ξεκινήσει την προμήθεια αρκετών εκατοντάδων αρμάτων μάχης Skyranger τους επόμενους μήνες. Μέχρι στιγμής, έχουν παραγγελθεί 19.

Ενίσχυση της αεράμυνας με φόντο την ρωσική απειλή

Η αεράμυνα έχει έρθει στο προσκήνιο στην Ευρώπη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από έναν αυξανόμενο αριθμό πρόσφατων εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Δεν θέλω να μιλήσω για αριθμούς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας σε τακτική συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης στο Βερολίνο την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για την παραγγελία 600 αρμάτων μάχης.

Ένας εκπρόσωπος της Rheinmetall παρέπεμψε ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση στον γερμανικό στρατό, αλλά δήλωσε ότι προετοιμάζεται για σημαντική αύξηση της παραγωγής λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος για το Skyranger από αρκετές χώρες πελάτες.

«Ο τρέχων στόχος είναι τουλάχιστον 200 μονάδες ετησίως», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Rheinmetall θα παράσχει στην Ουκρανία συστήματα Skyranger 35, τα οποία διαθέτουν ένα πυροβόλο 35 χιλιοστών, αφού έλαβε μια τριψήφια παραγγελία εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από μια χώρα της ΕΕ με έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση την Παρασκευή.

Το κινητό σύστημα αεράμυνας Skyranger του γερμανικού αμυντικού γίγαντα έχει αναπτυχθεί ειδικά για την άμυνα κατά αντικειμένων που πετάνε χαμηλά.

Στο παρελθόν, η Γερμανία βασιζόταν κυρίως στο αντιαεροπορικό άρμα μάχης Gepard για αεράμυνα πολύ μικρής εμβέλειας έως και τριών χιλιομέτρων, ένα όπλο που έκτοτε έγινε διάσημο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Βερολίνο απέσυρε τα Gepards του το 2010 για να εξοικονομήσει χρήματα.

