Η UNICEF ζητά πλήρη ροή βοήθειας στη Γάζα, ενώ προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν οι θάνατοι παιδιών

Η UNICEF, η φιλανθρωπική οργάνωση του ΟΗΕ για τα παιδιά, απηύθυνε έκκληση σήμερα για το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης για την επισιτιστική βοήθεια προς τη Γάζα, η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο, λέγοντας ότι οι θάνατοι μεταξύ των παιδιών θα μπορούσαν να αυξηθούν, δεδομένου ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει υποστεί σοβαρή βλάβη.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να δούμε μια μαζική αύξηση των παιδικών θανάτων, όχι μόνο νεογνών, αλλά και βρεφών, δεδομένου ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι πιο εξασθενημένο από ποτέ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ρικάρντο Πίρες.

Αποσύρονται οι ισραηλινές δυνάμεις από σημεία του θύλακα

Τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από ορισμένα μέρη του παλαιστινιακού εδάφους την Παρασκευή, βάσει συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, στην πρώτη φάση μιας πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου.

Τα Ηνωμένα Έθνη σχεδιάζουν να εντείνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου ορισμένες περιοχές βιώνουν λιμό, κατά τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας στον θύλακα, δήλωσε την Πέμπτη κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Η υποστήριξη στη διατροφή είναι η κύρια προτεραιότητα, δήλωσε η UNICEF, καθώς 50.000 παιδιά κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και χρειάζονται άμεση θεραπεία.

Ο Πιρές δήλωσε ότι η ανοσία των παιδιών είναι χαμηλή επειδή «δεν τρώνε σωστά και τελευταία καθόλου για μεγάλο διάστημα».

«Τα παιδιά χρειάζονται τις σωστές βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές θερμοκρασίας ή τις επιδημίες ιών», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters