Κίεβο: Δύο εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς νερό μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Ο βομβαρδισμός των ουκρανικών υποδομών από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας διέκοψε προσωρινά την παροχή νερού σε 2 εκατομμύρια καταναλωτές στο Κίεβο, σύμφωνα με όσα έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κουλέμπα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι περίπου 4.000 κτίρια στην πρωτεύουσα παρέμειναν χωρίς νερό ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την επανασύνδεσή τους.

Η ουκρανική πρωτεύουσα βυθίστηκε στο σκοτάδι νωρίς το πρωί της Παρασκευής λόγω της εν λόγω επίθεσης που έβαλε στο στόχαστρο τις υποδομές του Κιέβου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν στοχεύσει «κρίσιμες υποδομές» και εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, με πέντε από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ο Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε επίσης ότι το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας στερείται την ηλεκτροδότηση.

«Η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολυάριθμες εκρήξεις και τον βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια.

Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η επίσης η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook.

Η Μόσχα έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών και σιδηροδρομικών υποδομών τις τελευταίες εβδομάδες, όπως συνηθίζει να κάνει όταν πλησιάζει ο χειμώνας αφήνοντας τους Ουκρανούς χωρίς θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο μεταξύ την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιδιώξει να προκαλέσει «χάος» πολλαπλασιάζοντας τα πλήγματα, ιδίως εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών. «Ο σκοπός της Ρωσίας είναι να σπείρει το χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον κόσμο», υποστήριξε.

Αναλυτές επισημαίνουν πως το μεγαλύτερο μέρος της επιμελητείας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων γίνεται μέσω των σιδηροδρόμων.