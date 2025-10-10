Logo Image

Γάζα: Η CENTCOM επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώθηκε η αναδίπλωση των ισραηλινών δυνάμεων

Κόσμος

REUTERS/Shir Torem

Ανάρτηση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις υλοποίησαν την πρώτη φάση της αναδίπλωσής τους στη Γάζα, όπως ορίζει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) «επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδίπλωσή τους επί της “κίτρινης γραμμής” στις 12.00 τοπική ώρα», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. «Η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε».

