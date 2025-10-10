Μπαρντελά: Τιμή μας που δεν προσκληθήκαμε στο Ελιζέ

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά, θεωρεί τιμητικό τον αποκλεισμό του κόμματός του από τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, ενώ η Μαρίν Λεπέν παρίσταται για στο 131ο Εθνικό Συνέδριο Γάλλων Πυροσβεστών.

«Η νιοστή “συνάντηση τελευταίας ευκαιρίας” του Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει να κάνει με την υπεράσπιση των συμφερόντων του γαλλικού λαού: έχει να κάνει με την προστασία του από τη διάλυση.

Για τον Εθνικό Συναγερμό είναι τιμή μας που δεν προσκληθήκαμε: δεν θα ξεπουληθούμε στους Μακρονιστές», σημειώνει ο κ. Μπαρντελά.

