Μπαρντελά: Τιμή μας που δεν προσκληθήκαμε στο Ελιζέ

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά, θεωρεί τιμητικό τον αποκλεισμό του κόμματός του από τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, ενώ η Μαρίν Λεπέν παρίσταται για στο 131ο Εθνικό Συνέδριο Γάλλων Πυροσβεστών.
«Η νιοστή “συνάντηση τελευταίας ευκαιρίας” του Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει να κάνει με την υπεράσπιση των συμφερόντων του γαλλικού λαού: έχει να κάνει με την προστασία του από τη διάλυση.
Για τον Εθνικό Συναγερμό είναι τιμή μας που δεν προσκληθήκαμε: δεν θα ξεπουληθούμε στους Μακρονιστές», σημειώνει ο κ. Μπαρντελά.
L’énième « réunion de la dernière chance » d’Emmanuel Macron ne vise pas à défendre l’intérêt du peuple français : elle vise à le protéger de la dissolution.
Le Rassemblement National s’honore de ne pas y être convié : nous ne sommes pas à vendre aux macronistes.
— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 10, 2025
