Φιλιππίνες: Νέος ισχυρός σεισμός και νεότερη ειδοποίηση για τσουνάμι – 6 οι νεκροί από τα 7,4 Ρίχτερ

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Λίγο νωρίτερα, ήρθη η πρώτη προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία είχε εκδοθεί μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS), ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χλμ. ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα.

Η σεισμολογική υπηρεσία δήλωσε ότι αναμένονται μετασεισμοί και εκτιμάται πως έχουν προκληθεί ζημιές καθώς πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μαθητές να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τις τάξεις τους, παρουσιαστές ραδιοφώνου να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στον αέρα και ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος καθώς σείεται το έδαφος.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Νταβάο Οριεντάλ των νότιων Φιλιππίνων ανέφερε ότι ο κόσμος πανικοβλήθηκε όταν σημειώθηκε ο σεισμός. «Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένα κτίρια υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Έντουιν Τζουμπαχίμπ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα DZMM. «Ήταν πολύ ισχυρός».

Μετά τον σεισμό εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης στις πληγείσες περιοχές, ενώ και τα τοπικά σχολεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για σήμερα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ζημιές σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ρωγμών στη δομή της γέφυρας Magsaysay στην πόλη Μπουτουάν, με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ, να διαβεβαιώνερι ότι οι αρχές αξιολογούν την έκταση των ζημιών και προετοιμάζονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.