Γάζα: Χιλιάδες εκτοπισμένοι συρρέουν προς τα ερείπια των σπιτιών τους μετά την εκεχειρία (φωτογραφίες)

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να συρρέουν σήμερα προς τη βόρεια Γάζα μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ , ανυπόμονοι να δουν τι είχε απομείνει από τα κατεστραμμένα σπίτια τους και επιφυλακτικοί για περαιτέρω δυσκολίες που τους περιμένουν.

Σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,2 εκατομμυρίων της Γάζας έχει εκτοπιστεί από τον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, αφότου οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ και σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και πήραν 251 ομήρους.

Ο πόλεμος αντιποίνων του Ισραήλ, τόσο από αέρος όσο και από ξηράς, σκότωσε πάνω από 67.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, μετέτρεψε μεγάλο μέρος της παράκτιας Λωρίδας της Γάζας σε τεράστιες εκτάσεις ερειπίων και προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ στις 12 μ.μ. την Παρασκευή. Η ανακοίνωση πυροδότησε πλήθος Παλαιστινίων να περπατήσουν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου της Γάζας προς πρώην κατοικίες στον κατεστραμμένο βορρά.

Επισκιάζονται οι πανηγυρισμοί από το φάσμα ενός ζοφερού μέλλοντος

Παρά τους εκτεταμένους εορτασμούς για την είδηση ​​της κατάπαυσης του πυρός, πολλοί Παλαιστίνιοι γνώριζαν έντονα ότι λίγα είχαν απομείνει από τη ζωή που γνώριζαν πριν από τον πόλεμο.

«Εντάξει, τελείωσε – και μετά τι; Δεν υπάρχει σπίτι στο οποίο μπορώ να επιστρέψω», δήλωσε στο Reuters το πρωί της Παρασκευής η Μπαλκές, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, η οποία έχει βρει καταφύγιο στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

«Έχουν καταστρέψει τα πάντα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι νεκροί, η Λωρίδα της Γάζας είναι σε ερείπια και έκαναν κατάπαυση του πυρός. Υποτίθεται ότι πρέπει να είμαι χαρούμενη; Όχι, δεν είμαι».

Τα συναισθήματά της συμμερίστηκε και ο Μουσταφά Ιμπραήμ, ακτιβιστής και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πόλη της Γάζας, ο οποίος επίσης κατέφυγε στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, μια από τις λίγες περιοχές του θύλακα που δεν έχουν καταληφθεί και ισοπεδωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Τα γέλια έχουν εξαφανιστεί και τα δάκρυα έχουν στερέψει», είπε. «Ο λαός της Γάζας είναι χαμένος, σαν να είναι οι ζωντανοί νεκροί, αναζητώντας ένα μακρινό μέλλον».

Μερικοί πρώην κάτοικοι της πόλης της Γάζας είχαν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν πριν καν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, ενώ κάποιοι έφτασαν μέχρι το βορειοδυτικό προάστιο Σεΐχ Ραντουάν.

«Θάλασσα» από ερείπια

Ανάμεσά τους ήταν ο Ισμαήλ Ζάιντα, ένας 40χρονος πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος πήγε να ελέγξει το σπίτι του το πρωί της Παρασκευής και έμεινε έκπληκτος που το βρήκε ακόμα άθικτο – αν και μέσα σε μια «θάλασσα από ερείπια».

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου στέκει ακόμα», δήλωσε στο Reuters σε φωνητικό σημείωμα. «Αλλά η περιοχή έχει καταστραφεί, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί – ολόκληρες συνοικίες έχουν εξαφανιστεί».

Τα ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα και οι μπουλντόζες άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Γάζα την Πέμπτη, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters. Πλάνα του Reuters έδειχναν επίσης ένα άρμα μάχης να φορτώνεται σε ένα φορτηγό μεταφοράς και να απομακρύνεται.

Μια ισραηλινή στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αρχίσει να αναδιατάσσονται κατά μήκος των γραμμών που ορίζονται από την εκεχειρία. Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα στρατεύματα «προσαρμόζουν τις επιχειρησιακές θέσεις» μέσα στη Γάζα.

Για ορισμένους κατοίκους της Γάζας, η προοπτική της επιστροφής ακόμη και στα ερείπια των πρώην σπιτιών τους ήταν αρκετή.

«Φυσικά, δεν υπάρχουν σπίτια – έχουν καταστραφεί – αλλά είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε εκεί που ήταν τα σπίτια μας, ακόμα και πάνω στα ερείπια», είπε ο 40χρονος Μαχντί Σάκλα, καθώς στεκόταν δίπλα σε μια αυτοσχέδια σκηνή στην κεντρική Γάζα. «Και αυτό είναι μεγάλη χαρά», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters