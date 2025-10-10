Αιχμές του Λευκού Οίκου για το Νόμπελ Ειρήνης: Η Επιτροπή απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη

Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την απόφαση της επιτροπής του βραβείου Νόμπελ να απονείμει το βραβείο ειρήνης σε έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αντί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την καθαρή δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ σε μια ανάρτηση στο X.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

