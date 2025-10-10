Logo Image

Αιχμές του Λευκού Οίκου για το Νόμπελ Ειρήνης: Η Επιτροπή απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη

Κόσμος

Αιχμές του Λευκού Οίκου για το Νόμπελ Ειρήνης: Η Επιτροπή απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη

REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Ο πρόεδρος Τραμπ «έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή», σχολίασε ο Στίβεν Τσουνγκ

Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την απόφαση της επιτροπής του βραβείου Νόμπελ να απονείμει το βραβείο ειρήνης σε έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αντί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την καθαρή δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ σε μια ανάρτηση στο X.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

Διαβάστε ακόμη:

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube