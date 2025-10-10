Νετανιάχου: Δεν θα ήταν δυνατή η συμφωνία για τη Γάζα χωρίς τις «τεράστιες νίκες» του Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται ότι η τρέχουσα συμφωνία ήταν δυνατή νωρίτερα, επιμένοντας ότι «η Χαμάς δεν συμφώνησε ποτέ να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας όσο παραμένουμε βαθιά μέσα στη Λωρίδα».

«Η Χαμάς συμφώνησε στη συμφωνία μόνο όταν ένιωσε το σπαθί να ακουμπάει στο λαιμό της», είπε ο Νετανιάχου «και εξακολουθεί να βρίσκεται στο λαιμό της», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανάφερε ότι η Χαμάς συμφώνησε στη συμφωνία μόνο όταν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απομόνωσε διεθνώς με πρωτοφανή τρόπο.

«Στο παρόν στάδιο, επικεντρωνόμαστε στην απελευθέρωση των ομήρων μας», σημείωσε, ενώ υποσχέθηκε να μεταφέρει τα σώματα των δολοφονημένων ομήρων «σε εβραϊκή ταφή».

«Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε όλους το συντομότερο δυνατό και θα το κάνουμε ως ιερή υποχρέωση αμοιβαίας ευθύνης», συμπλήρωσε.

Αφού επαίνεσε τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού και αναγνώρισε τη θυσία των οικογενειών των πεσόντων, ο Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τραμπ «για την παγκόσμια ηγεσία του και για τις αδιάκοπες προσπάθειές του να καταρτίσει αυτό το σχέδιο για την επιστροφή των ομήρων μας».

Ο Τραμπ «απέδειξε τη φιλία του»

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι για άλλη μια φορά «απέδειξε τη φιλία του στον λαό μας, στη χώρα μας».

Ευχαρίστησε επίσης τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, και την ομάδα διαπραγματεύσεών του.

Η εορτή του Σιμχάτ Τορά πριν από δύο χρόνια μετατράπηκε σε ημέρα εθνικού πένθους, τόνισε ο Νετανιάχου. «Αυτή η Σιμχάτ Τορά θα μετατραπεί, αν θέλει ο Θεός, σε ημέρα εθνικής ευτυχίας. Ευτυχίας για την επιστροφή όλων των αδελφών και των αδελφών μας».

Όπως είπε, στον πόλεμο «επιτυγχάνουμε τεράστιες νίκες, νίκες που αλλάζουν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Τέλος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Ταυτόχρονα, λέει ο Νετανιάχου, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες, «επεκτείνοντας τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας».

Πηγή: Times of Israel