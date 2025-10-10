Γουίτκοφ: Ολοκληρωθηκε η α’ φάση απόσυρσης του ισραηλινού στρατού ξεκινά το 72ωρο της απελευθέρωσης των ομήρων

Την έναρξη του 72ώρου διαστήματος εντός του οποίου θα πρέπει να γίνει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων «κήρυξε» ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνοντας παράλληλα ότι ο Ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση απόσυρσής του από τα εδάφη της Γάζας.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, τα στρατεύματα αναδιατάσσονται στη συμφωνημένη γραμμή.

Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς έχει 72 ώρες για να παραδώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους, νεκρούς ή ζωντανούς, στο Ισραήλ μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των δυνάμεών του.

Αυτό το βήμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή ή τη Δευτέρα και θα ακολουθήσει η απελευθέρωση 1.950 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε επίσης ότι θα απελευθερωθούν 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς αντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φάταχ, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς τις πρώτες πρωινές ώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εντός 72 ωρών αφότου τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός.

Νετανιάχου: Οι δυνάμεις του Ισραήλ θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς μέχρι τον αφοπλισμό της, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε επίσης ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ακόμη: