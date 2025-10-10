Ιταλία για Γάζα: Ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται και πάλι η ιταλική συμμετοχή στο πέρασμα της Ράφα

«Ενεργοποιείται και πάλι η ιταλική συμμετοχή, στο πλαίσιο της αποστολής Eubam, με δραστηριοποίηση των καραμπινιέρων, για να ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

«Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει και πάλι στις 14 Οκτωβρίου, με σεβασμό στην συμφωνία Τραμπ και σε συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Το πέρασμα θα ανοίγει προς δυο κατευθύνσεις εναλλάξ, με κατεύθυνση εξόδου προς την Αίγυπτο και εισόδου προς την Γάζα», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

«Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διαδικασία απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, «οι Ισραηλινοί φροντίζουν ώστε να αποκατασταθεί πολύ σύντομα η λειτουργικότητα της υποδομής του περάσματος». Όπως εξήγησε ο Κροζέτο, «από άλλα περάσματα θα φθάνουν περίπου 600 φορτηγά την ημέρα με ανθρωπιστική βοήθεια» και «η διέλευση δεν θα επιτρέπεται μόνον σε σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών, αλλά θα επεκταθεί σε όποιον το επιθυμεί, υπό τον όρο να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ και της Αιγύπτου».

Πηγή: ΑΜΠΕ