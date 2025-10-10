Είναι η «ώρα του Τραμπ»: Και ρολόγια λανσάρει πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος

Αν θέλετε να αγοράσετε ένα καινούριο ρολόι ο Ντόναλτ Τραμπ έχει και για αυτό λύση. Διαφημίσεις για τη συλλογή ρολογιών «Fight, Fight, Fight» του Αμερικανού προβάλλονται πλέον τακτικά στο κανάλι Newsmax.

«Γεια σε όλους, είναι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και ήρθε η ώρα του Τραμπ», λέει ο πρόεδρος σε μια από τις τελευταίες διαφημίσεις στο δεξιό, φιλο-τραμπικό δίκτυο.

«Δείτε αυτό το “Red Beauty”, είναι ένα από τα νέα μου ρολόγια – φορέστε το περήφανα στον καρπό σας και όλοι θα ξέρουν ακριβώς για τι είναι, για ποιον είναι, ποιον αντιπροσωπεύει. Θα είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Είναι για τον αγαπημένο σας πρόεδρο». Εκτός από το «Red Beauty», τα ρολόγια διατίθενται σε μια ποικιλία άλλων χρωμάτων και στυλ, όπως το «Fight Fight Fight Malachite», το «Mugshot Suit Collectible» και το «First Lady Mini» σε έντονο ροζ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα.

Οι τιμές κυμαίνονται από 499 έως 799 δολάρια.

Τα επώνυμα ρολόγια είναι μία από τις πολλές προσπάθειες που έκανε ο Τραμπ να επωφεληθεί από την προεδρία, έχοντας προηγουμένως πουλήσει διάφορα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και της επιστροφής του στο αξίωμα, όπως κάρτες, κιθάρες, χρυσά αθλητικά παπούτσια, ακόμη και Βίβλους.

Ο πρόεδρος λάνσαρε επίσης ένα νέο κρυπτονόμισμα – το $TRUMP Coin – το οποίο είναι μία από τις μορφές πληρωμής που γίνονται δεκτές στο διαδίκτυο για τα ρολόγια.

Τα ρολόγια «Fight, Fight, Fight» περιγράφονται ως ρολόγια που είναι «για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν με όλους τους σωστούς τρόπους». «Με την υπογραφή του Προέδρου Τραμπ απευθείας στο καντράν, κανείς δεν θα μπερδέψει την υποστήριξή σας για αυτόν», αναφέρει η ιστοσελίδα. «Φτιαγμένο τόσο σκληροτράχηλο όσο ο Πρόεδρος, αυτό το ρολόι ενσαρκώνει ένα αληθινό μαχητικό πνεύμα, έτοιμο για όλες τις συνθήκες».

Πηγή: Indepentent