Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 2 νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

Κόσμος

Francis Magbanua/via REUTERS

Ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου στην πόλη Μάτι, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε νωρίτερα σήμερα τις Φιλιππίνες, όπου εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χλμ. ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου στην πόλη Μάτι, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων είχε προειδοποιήσει ότι αναμενόταν ένα «καταστροφικό τσουνάμι» «με κύματα ύψους που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο ζωές» στην ανατολική ακτή του αρχιπελάγους. Οι κάτοικοι κατά μήκος των πληγεισών ακτών κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους προληπτικά.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) στη συνέχεια ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Φιλιππίνες, το Παλάου και την Ινδονησία.

