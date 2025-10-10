Γάζα: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, τα στρατεύματα αναδιατάσσονται στη συμφωνημένη γραμμή, αφού το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία χθες το βράδυ.

Ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων

Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς έχει 72 ώρες για να παραδώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους, νεκρούς ή ζωντανούς, στο Ισραήλ μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των δυνάμεών του.

Αυτό το βήμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή ή τη Δευτέρα και θα ακολουθήσει η απελευθέρωση 1.950 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε επίσης ότι θα απελευθερωθούν 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς αντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φάταχ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από τμήματα της Γάζας

Νωρίτερα, τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από κάποια τμήματα της Γάζας στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς και κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στις κατεστραμμένες γειτονιές τους, εν μέσω σύγχυσης για το πότε θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς τις πρώτες πρωινές ώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εντός 72 ωρών αφότου τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός.

Αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της Πόλης της Γάζας και της Χαν Γιούνις. Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας δήλωσαν επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις που κατείχε χθες, Πέμπτη.

Νετανιάχου: Οι δυνάμεις του Ισραήλ θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς μέχρι τον αφοπλισμό της, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε επίσης ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες.

