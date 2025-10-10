Logo Image

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης

Κόσμος

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης

Illustration: Nikklas Elmehed/ @NobelPrize/ X

«Για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας», όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο (Maria Corina Machado) από τη Βενεζουέλα απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονέμεται σε μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης – σε μια γυναίκα που κρατάει αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα αυξανόμενο σκοτάδι» ανέφερε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει δείξει ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι επίσης εργαλεία ειρήνης. «Ενσαρκώνει την ελπίδα ενός διαφορετικού μέλλοντος, ενός μέλλοντος όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται και οι φωνές τους ακούγονται» πρόσθεσε η Επιτροπή.

Ως ηγέτιδα του κινήματος για τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θεωρείται ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε μια βασική, ενωτική προσωπικότητα σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στο αίτημα για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. «Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας προθυμία να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής διακυβέρνησης, παρόλο που διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος» πρόσθεσε η Επιτροπή.

Η Νορβηγική επιτροπή σημειώνει πως τον τελευταίο χρόνο, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη. Παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Η «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας»

Όπως ανέφερε σε παλιότερο άρθρο του το περιοδικό Time, η «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας» θεωρείται η προσωποποίηση της ανθεκτικότητας, της επιμονής και του πατριωτισμού. Απτόητη από τρομερές προκλήσεις, δεν υποχώρησε ποτέ από την αποστολή της να αγωνιστεί για μια ελεύθερη, δίκαιη και δημοκρατική Βενεζουέλα. Η κατευθυντήρια αρχή της Ματσάδο παρέμεινε η ίδια επί χρόνια – να αφήσει στα παιδιά της, την Άνα Κορίνα, τον Ρικάρντο, τον Ενρίκε και τα παιδιά της Βενεζουέλας, μια χώρα απαλλαγμένη από την τυραννία. Η φράση «hasta el final» (σ.σ. μέχρι το τέλος) συνοψίζει τη διαχρονική της κληρονομιά. Τον τελευταίο χρόνο, η αποφασιστικότητά της αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις καθώς αντιμετώπισε με θάρρος τις προσπάθειες του καθεστώτος Μαδούρο να υπονομεύσει τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας, ανέφερε το περιοδικό Time.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube