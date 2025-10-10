Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονέμεται σε μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης – σε μια γυναίκα που κρατάει αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα αυξανόμενο σκοτάδι» ανέφερε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει δείξει ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι επίσης εργαλεία ειρήνης. «Ενσαρκώνει την ελπίδα ενός διαφορετικού μέλλοντος, ενός μέλλοντος όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται και οι φωνές τους ακούγονται» πρόσθεσε η Επιτροπή.

Democracy is a precondition for lasting peace. However, we live in a world where democracy is in retreat, where more and more authoritarian regimes are challenging norms and resorting to violence. Maria Corina Machado – awarded the 2025 #NobelPeacePrize – has spent years working… pic.twitter.com/URtYv9uBfV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Ως ηγέτιδα του κινήματος για τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θεωρείται ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε μια βασική, ενωτική προσωπικότητα σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στο αίτημα για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. «Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας προθυμία να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής διακυβέρνησης, παρόλο που διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος» πρόσθεσε η Επιτροπή.

In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people. When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η Νορβηγική επιτροπή σημειώνει πως τον τελευταίο χρόνο, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη. Παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους.

WATCH LIVE: Join us for the 2025 Nobel Peace Prize announcement. Hear the breaking news first – see the live coverage from 11:00 CEST. Where are you watching from?#NobelPrize https://t.co/1ftVKKETJm — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας»

Όπως ανέφερε σε παλιότερο άρθρο του το περιοδικό Time, η «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας» θεωρείται η προσωποποίηση της ανθεκτικότητας, της επιμονής και του πατριωτισμού. Απτόητη από τρομερές προκλήσεις, δεν υποχώρησε ποτέ από την αποστολή της να αγωνιστεί για μια ελεύθερη, δίκαιη και δημοκρατική Βενεζουέλα. Η κατευθυντήρια αρχή της Ματσάδο παρέμεινε η ίδια επί χρόνια – να αφήσει στα παιδιά της, την Άνα Κορίνα, τον Ρικάρντο, τον Ενρίκε και τα παιδιά της Βενεζουέλας, μια χώρα απαλλαγμένη από την τυραννία. Η φράση «hasta el final» (σ.σ. μέχρι το τέλος) συνοψίζει τη διαχρονική της κληρονομιά. Τον τελευταίο χρόνο, η αποφασιστικότητά της αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις καθώς αντιμετώπισε με θάρρος τις προσπάθειες του καθεστώτος Μαδούρο να υπονομεύσει τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας, ανέφερε το περιοδικό Time.