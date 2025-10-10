Μελανσόν: Ο Μακρόν εν γνώσει του μπλοκάρει τη δημοκρατία της οποίας είναι εγγυητής

«Γιατί να σώσουμε τον Εμανουέλ Μακρόν, τον στρατιώτη που χάθηκε στα λάθη του, και το ναυάγιο της θητείας του;» διερωτάται ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Για αυτόν, οι πρόωρες προεδρικές εκλογές θα ήταν η θεραπεία εναντίον ενός «προέδρου που εν γνώσει του μπλοκάρει τη δημοκρατία της οποίας είναι εγγυητής».

«Θα γίνει η παρέλαση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, από την οποία ο κ. Μακρόν μας έχει εξαιρέσει», αντέδρασε ο ηγέτης της La France Insoumise, καθώς προσκλήθηκαν όλοι στο Ελιζέ πλην του ιδίου και της Λεπέν. «Ξέραμε ότι ήταν χάσιμο χρόνου», δήλωσε ο Μελανσόν.

Επέρριψε την ευθύνη για το χάος στον Μακρόν και ζήτησε πρόωρες προεδρικές εκλογές. «Θα επέτρεπε την υιοθέτηση ενός ειδικού νόμου για τον προϋπολογισμό», υποστήριξε και προσέθεσε: «Η αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν είναι ένα θεμιτό αίτημα».

