Logo Image

Μελανσόν: Ο Μακρόν εν γνώσει του μπλοκάρει τη δημοκρατία της οποίας είναι εγγυητής

Κόσμος

Μελανσόν: Ο Μακρόν εν γνώσει του μπλοκάρει τη δημοκρατία της οποίας είναι εγγυητής

REUTERS/Stephanie Lecocq

Προεδρικές εκλογές ξαναζήτησε ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας

«Γιατί να σώσουμε τον Εμανουέλ Μακρόν, τον στρατιώτη που χάθηκε στα λάθη του, και το ναυάγιο της θητείας του;» διερωτάται ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Για αυτόν, οι πρόωρες προεδρικές εκλογές θα ήταν η θεραπεία εναντίον ενός «προέδρου που εν γνώσει του μπλοκάρει τη δημοκρατία της οποίας είναι εγγυητής».

«Θα γίνει η παρέλαση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, από την οποία ο κ. Μακρόν μας έχει εξαιρέσει», αντέδρασε ο ηγέτης της La France Insoumise, καθώς προσκλήθηκαν όλοι στο Ελιζέ πλην του ιδίου και της Λεπέν. «Ξέραμε ότι ήταν χάσιμο χρόνου», δήλωσε ο Μελανσόν.

Επέρριψε την ευθύνη για το χάος στον Μακρόν και ζήτησε πρόωρες προεδρικές εκλογές. «Θα επέτρεπε την υιοθέτηση ενός ειδικού νόμου για τον προϋπολογισμό», υποστήριξε και προσέθεσε: «Η αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν είναι ένα θεμιτό αίτημα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η δικαίωση του Τραμπ, οι δισεκατομμυριούχοι της Αθήνας και τι ζητάει ο Μητσοτάκης από τους μεγάλους των κατασκευών

Η δικαίωση του Τραμπ, οι δισεκατομμυριούχοι της Αθήνας και τι ζητάει ο Μητσοτάκης από τους μεγάλους των κατασκευών

Πηγή: Le Figaro

Διαβάστε ακόμη

Ραντεβού στο Ελιζέ και φίλια πυρά κατά Μακρόν

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube