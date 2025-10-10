Το «μυστικό όπλο» για τη σωτηρία της Γαλλίας

Έναν «απολίτικο», τεχνοκράτη πρωθυπουργό, αναμένεται να διορίσει απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, προκειμένου να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro.

Η γαλλική εφημερίδα υπενθυμίζει μάλιστα ότι αυτό υπαινίχθηκε και ο παραιτηθείς πρωθυπουργός , Σεμπαστιάν Λεκορνί, όταν είπε ότι ο Μακρόν θα διορίσει μια ομάδα «εντελώς αποκομμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027». Αυτή η δήλωση «αναζωπύρωσε τις εικασίες γύρω από το ποιος θα είναι ο απολίτικος τεχνοκράτης πρωθυπουργός, που υποτίθεται ότι θα ξεφύγει από κομματικούς ελιγμούς και εκλογικά κίνητρα»

Αυτό που απασχολεί άμεσα την γαλλική ελίτ είναι άλλωστε, η έγκριση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Συντάγματος, το Κοινοβούλιο έχει προθεσμία 70 ημερών για να συζητήσει και να εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου. Για να τηρηθούν οι ημερομηνίες, η κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει το νομοσχέδιό της έως τις 13 Οκτωβρίου.

Κίνδυνος μετάδοσης

Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στη Γαλλία, προβληματίζει πλέον όλο και περισσότερο και την υπόλοιπη Ευρώπη. «Η κατάσταση στη Γαλλία θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια επικίνδυνη μετάδοση», λένε στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς στις Βρυξέλλες και στην Φρανκφούρτη. «Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Και σε περίπτωση κρίσης, η μετάδοση θα ήταν βέβαιη», τονίζουν ο ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Το μόνο ερώτημα θα ήταν η έκτασή της. Οι συνέπειες θα επεκταθούν πέρα ​​από την αγορά ομολόγων και θα αποδυναμώσουν τη δομή της ευρωπαϊκής αγοράς».

Λόγω της πολιτικής αστάθειας και της άρρωστης κατάστασης των δημόσιων οικονομικών της, η Γαλλία θα πρέπει τώρα να δανείζεται ακριβότερα από την Ιταλία και πολύ πιο ακριβά από τη Γερμανία.

Σε επιφυλακή η ΕΚΤ

Οι αναλυτές λένε ότι και το ευρώ σίγουρα θα δοκιμαστεί ξανά. «Και για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η ΕΚΤ να δείξει την ετοιμότητά της να παρέμβει εάν χρειαστεί ή να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές, εάν η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία δεν βελτιωθεί», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, οι ομάδες της ΕΚΤ βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, καθώς μία από τις λειτουργίες του θεσμού είναι να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των αγορών χρήματος, αλλά και των αγορών ομολόγων.

Αντλώντας διδάγματα από την ελληνική και την ιταλική κρίση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σχεδιάσει άλλωστε ένα μέσο για να βοηθήσει ένα κράτος μέλος της ευρωζώνης: Το TPI (Μέσο Προστασίας Μετάδοσης). Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς εξηγούν: «Το 2022, η ΕΚΤ εισήγαγε το TPI -έναν ειδικό μηχανισμό αγοράς κρατικών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. Οταν μια χώρα βλέπει το κόστος δανεισμού της να αυξάνεται σε περίπτωση κερδοσκοπικής επίθεσης στις αγορές και υπερβολικά υψηλών επιτοκίων και spreads, η ΕΚΤ μπορεί να παρέμβει για να αποτρέψει αυτές τις ανισορροπίες από το να βλάψουν ολόκληρη την ευρωζώνη».

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή ιδιωτικά ιδρύματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά μόνο σε χώρες όπου οι συνθήκες χρηματοδότησης επιδεινώνονται «χωρίς βάσιμο οικονομικό λόγο». Αυτές οι αγορές θα πραγματοποιούνται σε κρατικούς τίτλους με διάρκεια από 1 έως 10 έτη και ενδεχομένως σε ιδιωτικούς τίτλους, εάν είναι απαραίτητο. «Δεν υπάρχουν εκ των προτέρων περιορισμοί στις εξαγορές», αναφέρει το ιδρυτικό κείμενο του IPT, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν θέτει εκ των προτέρων όριο: προσαρμόζεται στην κατάσταση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το TPI εντάσσεται σε ένα οπλοστάσιο μέτρων με ακρωνύμια που η ΕΚΤ έχει ήδη στη διάθεσή της για την αντιμετώπιση μιας πιθανής κρίσης. «Eίναι ένα δίχτυ ασφαλείας, ένα ευέλικτο, στοχευμένο εργαλείο, που υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια, το οποίο μας επιτρέπει να εκπληρώνουμε καλύτερα τον ρόλο μας: τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Και αυτή η υποστήριξη είναι υπό όρους. «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα εξετάζει μια σωρευτική λίστα κριτηρίων για να αξιολογήσει εάν οι δικαιοδοσίες εφαρμόζουν ορθές και βιώσιμες δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές».

Η Λαγκάρντ στο Μέγαρο των Ηλυσίων;

Το δεύτερο «μυστικό όπλο» για την μακροπρόθεσμη άρση του πολιτικού αδιεξόδου στη Γαλλία, ακούει στο όνομα «Κριστίν Λαγκάρντ». Πολλοί ελπίζουν στην τοποθέτηση της Λαγκάρντ στο Μέγαρο Ματινιόν ή ακόμη και στην ανάδειξή της σε υποψήφια για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2027 ή ακόμη και τώρα, αν αναγκαστεί σε παραίτηση ο Εμμανουέλ Μακρόν.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ έχει απορρίψει πάντως αυτά τα σενάρια, αλλά οι πιέσεις προς το πρόσωπό της παραμένουν αμείωτες, λένε στη Ναυτεμπορική Γάλλοι δημοσιογράφοι. «Νομίζω ότι είναι μια απαίσια δουλειά, πρέπει να είσαι κάπως προετοιμασμένος γι’ αυτήν, και δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό για μένα, πραγματικά», δήλωσε πρόσφατα η Λαγκάρντ στο podcast «College Leaders in Finance».

“Jamais plus jamais”- Ποτέ μη λες ποτέ, για να θυμηθούμε μια παλιά ταινία, όπου ο Τζέιμς Μποντ διέσωζε για άλλη μια φορά τον κόσμο. Ως Γαλλίδα, η Λαγκάρντ ίσως χρειαστεί να το επαναλάβει , κάνοντας «ό,τι χρειαστεί» για τη σωτηρία της πατρίδας της.