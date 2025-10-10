Γαλλία: Ραντεβού στο Ελιζέ και φίλια πυρά κατά Μακρόν

Σ’ ένα κλίμα πρωτοφανούς αβεβαιότητας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει προσκαλέσει σήμερα Παρασκευή τους αρχηγούς των κομμάτων (πλην Εθνικής Συσπείρωσης και Ανυπότακτης Γαλλίας) στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15.30 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), με τη χώρα να περιμένει τον ορισμό νέου πρωθυπουργού, υπ’ αριθμόν 6 από τον Ιανουάριο 2024.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι ο Μακρόν θα είναι σε θέση να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Η κυβέρνηση Λεκορνί κράτησε μόλις 14 ώρες, καθώς ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του με συνοπτικές διαδικασίες, συμφώνησε όμως να παραμείνει 48 ώρες στη θέση και να συνομιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα, ως πιστός στρατιώτης στον Μακρόν και τους θεσμούς.

Ο επόμενος πρωθυπουργός καλείται να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της διαπραγμάτευσης και της ψήφισης ενός προϋπολογισμού μέσα από ένα βαθιά διασπασμένο και εχθρικό κοινοβούλιο.

Σιγή

Υπήρχαν πολλές εικασίες ότι ο Μακρόν θα ονομάσει είτε κάποιον από το στρατόπεδό του, πιθανώς ακόμη και τον Λεκορνί ξανά, είτε θα επιλέξει έναν τεχνοκράτη, κάτι που αυτήν την ώρα φαίνεται ως το πιθανότερο ενδεχόμενο.

Παρά την κρίση που πλήττει τη Γαλλία, ο Μακρόν δεν έχει ακόμη απευθυνθεί στον λαό, σε μια προβληματική σιγή, ενώ πληθαίνουν οι φωνές ακόμη και από το στρατόπεδό του που τον καλούν να παραιτηθεί. Χαρακτηριστικές είναι οι παρεμβάσεις του Γκαμπριέλ Ατάλ και του Εντουάρ Φιλίπ τις τελευταίες ημέρες.

Οι δύο πολιτικοί, αμφότεροι πρωθυπουργοί επί Μακρόν, θεωρούνται γενικά ότι ανήκουν στον στενό κύκλο του προέδρου. Ο μεν Ατάλ -κατά πολλούς προστατευόμενος της Μπριζίτ Μακρόν- είπε ευθαρσώς ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνει πια ο πρόεδρος», ενώ σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ του συνέστησε να μην επιχειρεί να είναι τόσο συγκεντρωτικός αλλά να μοιράσει την εξουσία.

Βαρύνουσα σημασία έχει και η παρέμβαση του Εντουάρ Φιλίπ -που αδιαμφισβήτητα έχει προεδρικές βλέψεις- ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μακρόν πρέπει να βρει πρωθυπουργό ίσα ίσα για να περάσει τον προϋπολογισμό και κατόπιν να προκηρύξει προεδρικές εκλογές.