Το Κρεμλίνο στηρίζει Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Κόσμος

REUTERS/Jeenah Moon

Ο νικητής του βραβείου για το 2025 θα ανακοινωθεί στις 12:00, με έμπειρους παρατηρητές του θεσμού να υποστηρίζουν ότι είναι απίθανο να βραβευτεί ο Τραμπ

Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο νικητής του βραβείου για το 2025 θα ανακοινωθεί στις 12:00, με έμπειρους παρατηρητές του θεσμού να υποστηρίζουν ότι είναι απίθανο να βραβευτεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένως δηλώσει ευγνώμων για τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί διακαώς, αν κατάφερνε να επιτύχει εκεχειρία.

Πηγές: Reuters

