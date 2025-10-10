Νέες αιχμές Ατάλ κατά Μακρόν: Ο πρόεδρος να βάλει το τι πάνω από το ποιος. Δεν γίνεται να ελέγχει τα πάντα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, παίρνει νέες αποστάσεις από τον Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τον να «μοιραστεί την εξουσία και να μην προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο των πάντων».

«Θα πω στον Πρόεδρο τι λέω εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Πρέπει να βάλουμε το τι πάνω από το ποιος. Τρεις φορές τον τελευταίο χρόνο, ένας πρωθυπουργός διορίστηκε πριν τα κόμματα μπορέσουν να συμφωνήσουν επί της ουσίας, επί ενός συμβιβασμού, και κάθε φορά, αυτός ο πρωθυπουργός ανατράπηκε ή αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Πρέπει πρώτα να μιλήσουμε μεταξύ μας και να βρούμε έναν συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών κομμάτων», προέτρεψε ο γενικός γραμματέας της Renaissance στο France 2, λίγες ώρες πριν γίνει δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα πω επίσης ότι πρέπει να μοιραστούμε την εξουσία και να μην δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τον έλεγχο των πάντων», πρόσθεσε ο Ατάλ.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Παιδείας, είχε δηλώσει προ ημερών ότι αδυνατεί να καταλάβει «τι κάνει πλέον ο Πρόεδρος», ενώ και πέρυσι όταν ο Μακρόν διέλυσε αιφνιδίως την Εθνοσυνέλευση είχε πάρει αποστάσεις από την απόφαση.

