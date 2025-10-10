Διώκεται για απάτη η εισαγγελέας που έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ – «Η εκδίκηση του αιώνα»

Η είδηση πέφτει σαν βόμβα στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η γυναίκα που είχε οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στα δικαστήρια για οικονομική απάτη, κατηγορείται τώρα η ίδια για τραπεζική απάτη και ψευδείς δηλώσεις σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η ομοσπονδιακή δίωξη ασκήθηκε από σώμα ενόρκων στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια (Alexandria), σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου. Οι κατηγορίες αφορούν δάνειο για αγορά κατοικίας στο Νόρφολκ, το οποίο –όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς– εξασφάλισε με ψευδή στοιχεία, δηλώνοντας ότι θα το χρησιμοποιούσε ως δευτερεύουσα κατοικία ενώ στην πραγματικότητα το νοίκιαζε ως επενδυτικό ακίνητο.

Η ίδια η Τζέιμς απάντησε με σκληρή δήλωση, αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου: «Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί ομοσπονδιακές υπηρεσίες ως όπλο για να εκδικηθεί όσους τόλμησαν να τον ελέγξουν. Οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και απολύτως πολιτικά υποκινούμενες», δήλωσε.

Πράγματι, λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημόσια καλέσει τη Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Pam Bondi, να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις εναντίον «όλων όσων προσπάθησαν να τον καταστρέψουν πολιτικά» – αναφέροντας ονομαστικά την Letitia James.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο. Δημοκρατικοί αξιωματούχοι, όμως, μίλησαν για «ακραία εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης». Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, χαρακτήρισε την εξέλιξη «τίποτα λιγότερο από εκδικητική πράξη κατά μιας γυναίκας που τόλμησε να ελέγξει την εξουσία».

Η υπόθεση και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Letitia James απέκτησε τριώροφη κατοικία με δάνειο που προϋπέθετε αποκλειστική ιδιοκατοίκηση, ωστόσο το ακίνητο νοικιάστηκε σε οικογένεια τριών ατόμων. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ψευδής δήλωση «επέτρεψε στη Τζέιμς να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους δανεισμού που δεν θα ίσχυαν για επενδυτικά ακίνητα».

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην προσωπική δικηγόρος του Τραμπ που διορίστηκε πρόσφατα στη θέση, δήλωσε: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι πράξεις που περιγράφονται συνιστούν σκόπιμη εξαπάτηση και σοβαρή παραβίαση της δημόσιας εμπιστοσύνης».

Αν κριθεί ένοχη, η Τζέιμς αντιμετωπίζει ποινή έως και 30 χρόνια φυλάκισης για κάθε κατηγορία και χρηματικά πρόστιμα που μπορεί να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο δολάρια ανά αδίκημα.

Η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου στο Norfolk της Βιρτζίνια. O Άμπε Λόουελ, συνήγορος της Τζέιμς, δήλωσε ότι «η υπόθεση αυτή φέρει τη σφραγίδα της πολιτικής εκδίκησης του αιώνα».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δημόσια ζητήσει να της ασκηθούν διώξεις. Και –ω του θαύματος– μόλις λίγες εβδομάδες μετά, εμφανίζονται κατηγορίες. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, είναι επίδειξη δύναμης», είπε χαρακτηριστικά.

Το στρατόπεδο του Τραμπ, αντιθέτως, πανηγυρίζει. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έκαναν λόγο για «δικαίωση» και για «ένα ακόμη παράδειγμα ότι ο νόμος ισχύει για όλους».

Το ιστορικό: Από τον διώκτη στον διωκόμενο

Η Λετίσια Τζέιμς έγινε γνωστή διεθνώς το 2023, όταν ηγήθηκε της αστικής έρευνας κατά του Τραμπ και του οργανισμού του, κατηγορώντας τον για παραποίηση οικονομικών στοιχείων ώστε να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού.

Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει τον πρώην πρόεδρο υπεύθυνο για απάτη και του είχε επιβάλει πρόστιμο 500 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο όμως αργότερα ακυρώθηκε ως υπερβολικό από εφετείο. Παρά την ανατροπή, η απόφαση διατήρησε τη νομική διαπίστωση ότι ο Τραμπ είχε διαπράξει απάτη.

Η Τζέιμς είχε δηλώσει τότε πως «κανείς, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν είναι υπεράνω του νόμου». Σήμερα, οι ίδιες λέξεις επιστρέφουν εναντίον της.

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Η υπόθεση πυροδοτεί νέο κύμα αντιπαράθεσης σε μια Ουάσιγκτον ήδη διχασμένη από αλλεπάλληλες δικαστικές συγκρούσεις. Η ACLU και η Νέα Υόρκη Civil Liberties Union εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταγγέλλοντας «πρωτοφανή κατάχρηση εξουσίας από τον πρόεδρο».

Αναλυτές στις ΗΠΑ σημειώνουν ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό ενόψει των εκλογών του 2026, καθώς η υπόθεση Τζέιμς ενισχύει τη ρητορική του Τραμπ επαναφέρει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής εισαγγελίας.

Η Τζέιμς δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της «μέχρι τέλους». «Έχω πολεμήσει για τη νομιμότητα και θα συνεχίσω να το κάνω, ακόμη κι αν τώρα είμαι εγώ στο εδώλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο εκρηκτικές συγκρούσεις της εποχής Τραμπ.