Κρίση ΗΠΑ – Βενεζουέλας: Κατεπείγουσα σύγκληση του Σ.Α. του ΟΗΕ ζητεί το Καράκας

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει τη «σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων και τη στρατιωτική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου των ΗΠΑ στην Καραϊβική»

Κατεπείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε χθες η διπλωματία της Βενεζουέλας, καταγγέλλοντας «κλιμάκωση των επιθέσεων» των ΗΠΑ, που ανέπτυξαν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική κι έπληξαν ταχύπλοα που – κατά την Ουάσιγκτον – μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

«Η μπολιβαριανή κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε επίσημα κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μπροστά στη σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων και τη στρατιωτική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου των ΗΠΑ στην Καραϊβική», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιεί επιστολή του Καράκας στον διεθνή οργανισμό.

