Ο τρόμος των Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι

Οι νότιες Φιλιππίνες συγκλονίστηκαν από έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο την Παρασκευή, προκαλώντας αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ωστόσο ήρθη λίγο αργότερα.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, λέγοντας ότι είναι πιθανό να προκληθούν επικίνδυνα κύματα στις ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων (από το επίκεντρο του σεισμού. Ώρες αργότερα, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό δήλωσε ότι η απειλή για τσουνάμι είχε περάσει.

Η σεισμολογική υπηρεσία δήλωσε ότι αναμένονται μετασεισμοί και εκτιμάται πως έχουν προκληθεί ζημιές καθώς πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μαθητές να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τις τάξεις τους, παρουσιαστές ραδιοφώνου να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στον αέρα και ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος καθώς σείεται το έδαφος.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Νταβάο Οριεντάλ των νότιων Φιλιππίνων ανέφερε ότι ο κόσμος πανικοβλήθηκε όταν σημειώθηκε ο σεισμός. «Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένα κτίρια υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Έντουιν Τζουμπαχίμπ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα DZMM. «Ήταν πολύ ισχυρός».

Μετά τον σεισμό εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης στις πληγείσες περιοχές, ενώ και τα τοπικά σχολεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για σήμερα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ζημιές σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ρωγμών στη δομή της γέφυρας Magsaysay στην πόλη Μπουτουάν, με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ, να διαβεβαιώνερι ότι οι αρχές αξιολογούν την έκταση των ζημιών και προετοιμάζονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.