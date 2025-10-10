Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Στο σκοτάδι το Κίεβο – Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια

Η ουκρανική πρωτεύουσα βυθίστηκε στο σκοτάδι νωρίς το πρωί της Παρασκευής λόγω μαζικής επίθεσης από τη Ρωσία που έβαλε στο στόχαστρο τις υποδομές του Κιέβου, διακόπτοντας την παροχή νερού και ενέργειας σε τμήματα της πόλης και προκαλώντας πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο.

Χωρίς ρεύμα το ανατολικό Κίεβο

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν στοχεύσει «κρίσιμες υποδομές» και εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, με πέντε από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ο Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε επίσης ότι το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας στερείται την ηλεκτροδότηση.

«Η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολυάριθμες εκρήξεις και τον βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια.

Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η επίσης η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook.

Η Μόσχα έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών και σιδηροδρομικών υποδομών τις τελευταίες εβδομάδες, όπως συνηθίζει να κάνει όταν πλησιάζει ο χειμώνας αφήνοντας τους Ουκρανούς χωρίς θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο μεταξύ την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιδιώξει να προκαλέσει «χάος» πολλαπλασιάζοντας τα πλήγματα, ιδίως εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών. «Ο σκοπός της Ρωσίας είναι να σπείρει το χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον κόσμο», υποστήριξε.

Αναλυτές επισημαίνουν πως το μεγαλύτερο μέρος της επιμελητείας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων γίνεται μέσω των σιδηροδρόμων.

Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια

Φοβούμενη πλήγμα από τον υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal – ο οποίος είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί – η Ουκρανία έθεσε ολόκληρη τη χώρα σε συναγερμό την Παρασκευή.

Η Ρωσία έπληξε επίσης τη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια με τουλάχιστον επτά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, που άφησαν ένα παιδί νεκρό και τρειες τραυματίες.

Παιδί επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram. «Τραγική είδηση, αγοράκι 7 ετών που τραυματίστηκε σε νυχτερινή ρωσική επίθεση διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό στο νοσοκομείο», ανέφερε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για τρεις τραυματίες.