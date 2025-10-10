Ισχυρός σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι (βίντεο)

Πολύ ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ειδικότερα, ισχυρός σεισμός μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, κατά εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα, ενώ το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι λίγα λεπτά μετά τον σεισμό. Οι κάτοικοι επαρχιών όπως οι Νταβάο Οριεντάλ, Σαμάρ, Λέιτε, Σουριγκάο ντελ Νόρτε και Σουριγκάο ντελ Σουρ, καθώς και τα νησιά Ντιναγκάτ καλούνται από την υπηρεσία να εκκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους σε υψηλότερο σημείο ή πιο βαθιά στην ενδοχώρα.

#BREAKING Serious damage inside a building in Davao City, Philippines from 7.4 earthquake. pic.twitter.com/FmXKOesRk9 — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 10, 2025



Μετά τον σεισμό, ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ, διέταξε άμεσες εκκενώσεις στις παράκτιες περιοχές, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νότια χώρα την Παρασκευή. Σε επίσημη δήλωσή του, ο τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. «Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier John Louie Bagotpic.twitter.com/1RTuSzCUpw — Volcaholic (@volcaholic1) October 10, 2025



Ο σεισμός σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα ανατολικά του Σαντιάγο, μιας πόλης στην επαρχία Νταβάο Οριεντάλ. Έγινε αισθητός στην κοντινή πόλη Νταβάο, την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη μητροπολιτική περιοχή των Φιλιππίνων με πάνω από 1,8 εκατομμύρια κατοίκους. Το επίκεντρο βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά από το Σεμπού, όπου σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σκότωσε δεκάδες άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι Φιλιππίνες αποτελούν μέρος του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μιας αλυσίδας σεισμολογικά και γεωλογικά ενεργών περιοχών σε σχήμα πετάλου που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό. Κάτω από τον ωκεανό, οι πλάκες πιέζονται η μία πάνω στην άλλη, με αποτέλεσμα μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο επικίνδυνους σεισμούς.