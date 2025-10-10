Όταν ο Γουίτκοφ προσπάθησε να μάθει στον ακροδεξιό Μπεν Γκβιρ την αξία της συγχώρεσης – Η τραγωδία με τον γιο του

Την αξία της συγχώρεσης, προσπάθησε να εμφυσήσει στον μισαλλόδοξο, ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, κατά την διάρκεια του κρίσιμου ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για την συμφωνία εκεχειρίας στην Γάζα. Χωρίς επιτυχία ωστοσο.

Προσπαθώντας να πείσει τον Μπεν Γκβιρ να συναινέσει στην συμφωνία, ο Γουίτκοφ μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία για τον γιο του, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση το 2011.

«Είχα ένα παιδί που πέθανε από υπερβολική δόση. Ήθελα να σκοτώσω την οικογένεια του ανθρώπου που του προμήθευσε τα ναρκωτικά. Αλλά όταν πήγα στο δικαστήριο, είδα τους γονείς του. Ένοιωθαν μεγάλη ντροπή και ζητούσαν συγχώρεση. Και τους συγχώρεσα», είπε ο Γουίτκοφ σε διάλογο που είχε με τον Ισραηλινό υπουργό, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο ακροδεξιός υπουργός αρνείται να υποστηρίξει την προτεινόμενη συμφωνία λόγω της απελευθέρωσης Παλαιστινίων κρατουμένων, ενώ έχει απειλήσει να ρίξει την κυβέρνηση, εάν δεν υπάρξει πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

«Δεν θα τους απελευθερώνατε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες»

Ο διάλογος ξεκίνησε, με τον Μπεν Γκβίρ να υποστηρίζει πως αν οι ΗΠΑ βρισκόταν στη θέση του Ισραήλ, δεν θα δέχονταν μια συμφωνία που περιλαμβάνει την απελευθέρωση κρατουμένων, τους οποίους αποκάλεσε «τρομοκράτες» και «δολοφόνους μωρών και βιαστές γυναικών».

«Δεν θα τους απελευθερώνατε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτιμώ τη σκληρή δουλειά που κάνετε και τη βοήθεια που προσφέρετε στο Ισραήλ, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές – δεν θα υποστηρίζατε μια τέτοια συμφωνία», δήλωσε ο Μπεν Γκβίρ.

Όταν ο Γουίτκοφ προχώρησε στην προσωπική του αφήγηση για τη συγχώρεση, ο Μπεν Γκβίρ απάντησε: «Αυτή είναι η διαφορά – αυτοί που μας δολοφόνησαν στις 7 Οκτωβρίου δεν ζητούν συγχώρεση. Οι οικογένειές τους είναι περήφανες για αυτό. Θέλουν να σκοτώσουν Εβραίους».