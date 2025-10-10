Φιντάν: ΗΠΑ, Τουρκία, Αίγυπτος και Κατάρ θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι μια ειδική ομάδα εργασίας θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης.

«Μια ομάδα που θα αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ θα συζητήσει ζητήματα με τα δύο μέρη, τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς», δήλωσε ο Φιντάν.

«Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα καθήκοντα αυτή τη στιγμή. Καθώς η συμφωνία τίθεται σε ισχύ, σίγουρα θα προκύψουν προβλήματα. Αυτή η ομάδα θα παρέμβει όταν έρθει η στιγμή για να βρεθούν πρακτικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα».

Όσα είπε για τη συνάντηση Ευρωπαίων και Αράβων ΥΠΕΞ στο Παρίσι

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης και του Αραβικού κόσμου συναντήθηκαν στο Παρίσι την Πέμπτη για να συζητήσουν πώς θα διαμορφωθεί το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας.

Μιλώντας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Φιντάν δήλωσε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στο οικονομικό και διοικητικό μέλλον της λωρίδας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Ως Τουρκία, είπαμε αυτό: Εάν η ανοικοδόμηση της Γάζας και η εφαρμογή των σχεδίων επαναφέρουν τη Γάζα στις συνθήκες πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, τότε στο μέλλον θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν ακόμη πόλεμο», είπε.

Δεν αποκλείει νέα σύρραξη

Ο Φιντάν πρόσθεσε επίσης ότι ο Νετανιάχου δεν θα έχει κανέναν δικαιολογημένο λόγο να επιτεθεί ή να ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο μετά την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά σημείωσε ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προσπαθήσει να επιστρέψει στη σύρραξη.

Με πληροφορίες από Reuters

