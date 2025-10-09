Επίσημη πρόσκληση στον «πρόεδρο της ειρήνης» Τραμπ να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ [ισραηλινού κοινοβουλίου] επιβεβαιώνει ότι το γραφείο του έχει προσκαλέσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει ομιλία.

«Είναι για μένα βαθύ τιμή και προνόμιο να προσκαλέσω επίσημα τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού λαού στη σύγχρονη ιστορία», γράφει ο πρόεδρος της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα για τον Τραμπ, «να εκφωνήσει επίσημη ομιλία στο έθνος ενώπιον της Κνεσέτ».

«Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης», προσθέτει ο Οχάνα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε αποδεχθεί την πρόταση να μιλήσει, αναφέροντας λανθασμένα ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ το πράττει.

Το γραφείο του Οχάνα σημειώνει ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα μιλήσει ενώπιον της Κνεσέτ από τον Τζορτζ Μπους το 2008.

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία της ομιλίας του Τραμπ, αλλά νωρίτερα σήμερα δήλωσε στη New York Post ότι «πιθανότατα» θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή.

Με πληροφορίες από BBC

