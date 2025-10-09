Γαλλία: Αυξάνεται κατά 10 χρόνια η ποινή του άνδρα που βίασε τη Ζιζέλ Πελικό

Ένα γαλλικό εφετείο επέβαλε αυστηρότερη ποινή 10 ετών στον μοναδικό άνδρα που αμφισβήτησε την καταδίκη του για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό ενώ εκείνη ήταν νωθρή και αναίσθητη, όπως ανέφεραν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Ο Χουσαμέττιν Ντογκάν, 44 ετών, οικοδόμος, είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκιση στην πρώτη δίκη για βιασμό υπό επήρεια φαρμάκων πέρυσι, μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία και έκανε τη Ζιζέλ Πελικό παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας.

Η ένορκη επιτροπή στο εφετείο αποτελούνταν από τρεις δικαστές καθώς και πολίτες. Η πρώτη δίκη, που έδωσε στον Ντογκάν χαμηλότερη ποινή, διεξήχθη από πέντε δικαστές.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι

Οι 50 άλλοι άνδρες που καταδικάστηκαν τον Δεκέμβριο δεν ασκήσαν έφεση στην ιστορική απόφαση.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ντομινίκ Πελικό, πρώην σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος την είχε ρίξει αναίσθητη βάζοντας φάρμακα στα φαγητά και τα ποτά της και την προσέφερε σε αγνώστους που γνώριζε διαδικτυακά μεταξύ 2011 και 2020, καταγράφοντας τις επιθέσεις.

Ο Ντογκάν δικάστηκε για κακουργηματικό βιασμό με τη χρήση ουσιών που επηρεάζουν την κρίση ή τον αυτοέλεγχο, αδίκημα που τιμωρείται με έως και 20 χρόνια φυλάκιση.

Ο εισαγγελέας στην υπόθεση έφεσης ζήτησε ποινή 12 ετών, ανέφεραν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης από το δικαστήριο στην Νιμ, στη νότια Γαλλία.

H στάση των κατηγορουμένων και οι ποινές

«Δεν μπορεί κανείς, το 2025, να θεωρεί ότι επειδή δεν είπε τίποτα, συμφώνησε. Διότι αυτός ο τρόπος σκέψης ανήκει σε άλλη εποχή», είπε ο εισαγγελέας στο δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Ο Ντογκάν αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικό και υποστήριξε ότι παραπλανήθηκε από τον Ντομινίκ Πελικό.

Ο Ντομινίκ Πελικό βρέθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες και του επιβλήθηκε ποινή 20 ετών φυλάκιση, η μέγιστη δυνατή. Ο ίδιος παραδέχτηκε τον ρόλο του και δεν άσκησε έφεση.

Οι ποινές για τους άλλους καταδικασθέντες κυμαίνονταν από τρία έως 15 χρόνια φυλάκιση. Ένας από αυτούς καταδικάστηκε για βιασμό της ίδιας του της γυναίκας με τη βοήθεια του Ντομινίκ Πελικό.

Αντίκτυπος και αστικές διαδικασίες

Η δίκη προσέλκυσε διεθνή προσοχή αφού η Ζιζέλ Πελικό αντιτάχθηκε σε κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση, αίτημα που υπέβαλαν αρκετοί κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο δικαίωσε τη Ζιζέλ Πελικό.

Το θάρρος της ενέπνευσε ακτιβιστές κατά της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, και η συγκλονιστική υπόθεση προκάλεσε εθνική αναθεώρηση της κουλτούρας του βιασμού στη Γαλλία.

Τα στοιχεία περιλάμβαναν σοκαριστικά αυτοσχέδια βίντεο βιασμών και επιθέσεων που ο Ντομινίκ Πελικό είχε καταγράψει στο σπίτι του ζευγαριού στην μικρή πόλη Μαζάν της Προβηγκίας και αλλού.

Οι αστικές διαδικασίες στη νότια γαλλική πόλη Άβινιον προγραμματίζονται για τον Νοέμβριο για να καθοριστούν οι αποζημιώσεις που οφείλονται στη Ζιζέλ Πελικό και την οικογένειά της, οι οποίες θα καταβληθούν από κοινού από τους καταδικασθέντες άνδρες.

Με πληροφορίες από Euronews