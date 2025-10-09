Logo Image

Μπεν Γκβιρ: «Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει δολοφόνους-τρομοκράτες»,

«Θα ρίξω την κυβέρνηση αν επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρηθεί στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας» προειδοποιεί ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου

 Κατά της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας,  τάχθηκε, όπως αναμενόταν, ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με στόχο την έγκριση του σχεδίου.

«Οι καρδιές όλων μας γεμίζουν χαρά στη σκέψη ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν (…) Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τίμημα: η απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που θα πρέπει να αποφυλακιστούν, είναι ένα αφόρητα υψηλό τίμημα», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει δολοφόνους-τρομοκράτες», τόνισε ο Μπεν Γκβιρ, συμπληρώνοντας πως το κόμμα του θα αντιταχθεί ως κυβερνητικός εταίρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου σε περίπτωση που επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρηθεί στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΜΠΕ

