Συνάντηση Νετανιάχου με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με ανώτερη πηγή της ισραηλινής κυβέρνησης, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι δύο απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου συναντήθηκαν επίσης και με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Άιζακ Χέρτζογκ, όπου συζήτησαν για τη συμφωνία «προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου» στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

«Ο πρόεδρος Χέρτζογκ εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, τον κ. Κούσνερ και τον κ. Γουίτκοφ για τον βασικό και ιστορικό ρόλο τους στον (επικείμενο) επαναπατρισμό των ομήρων και τη βοήθειά τους για τη χάραξη μιας πορείας προς μια νέα εποχή συνεργασίας στη Μέση Ανατολή», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ – ΜΠΕ