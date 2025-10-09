Logo Image

Συνάντηση Νετανιάχου με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ

Κόσμος

Συνάντηση Νετανιάχου με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ

Maayan Toaf/GPO (Government Press Office)

Οι δύο απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου συναντήθηκαν επίσης και με τον πρόεδρο του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με ανώτερη πηγή της ισραηλινής κυβέρνησης, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι δύο απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου συναντήθηκαν επίσης και με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Άιζακ Χέρτζογκ, όπου συζήτησαν για τη συμφωνία «προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου» στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

«Ο πρόεδρος Χέρτζογκ εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, τον κ. Κούσνερ και τον κ. Γουίτκοφ για τον βασικό και ιστορικό ρόλο τους στον (επικείμενο) επαναπατρισμό των ομήρων και τη βοήθειά τους για τη χάραξη μιας πορείας προς μια νέα εποχή συνεργασίας στη Μέση Ανατολή», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube