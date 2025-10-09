Παλαιστινιακά ΜΜΕ: Αναφορές για εγκλωβισμό 40 ανθρώπων κάτω από ερείπια μετά από αεροεπιδρομή και 4 νεκρούς

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, αναφέρουν ότι μια ισραηλινή επιδρομή στη γειτονιά Σάμπρα της πόλης της Γάζας έχει παγιδεύσει περίπου 40 άτομα κάτω από τα ερείπια.

Η Πολιτική Προστασία αναφέρει ότι τα πτώματα τεσσάρων ατόμων ανασύρθηκαν από το κτίριο που έγινε στόχος, «και περισσότερα από 40 άτομα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια».

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα και αναμένεται να επικυρωθεί σύντομα, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Πηγή: Times of Israel