Γάζα: Ο ΟΗΕ θα κλιμακώσει τη βοήθεια σε τρόφιμα και ιατρικά εφόδια μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία

Τα Ηνωμένα Έθνη σχεδιάζουν να εντείνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα κατά τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας στον θύλακα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ, ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 24 ώρες μετά τη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης απόψε. Θα επιτρέψει την είσοδο στόλων φορτηγών που μεταφέρουν τρόφιμα και ιατρική βοήθεια στη Γάζα και θα επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων και τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

«Θα επιδιώξουμε να αυξήσουμε τον αγωγό προμηθειών σε εκατοντάδες φορτηγά κάθε μέρα. Θα αυξήσουμε την παροχή τροφίμων σε όλη τη Γάζα για να φτάσουμε σε 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια και σε περίπου 500.000 ανθρώπους που χρειάζονται τροφή», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ, υφυπουργός ανθρωπιστικών υποθέσεων και συντονιστής έκτακτης βοήθειας.

«Ο λιμός πρέπει να αντιστραφεί σε περιοχές όπου έχει εδραιωθεί και να αποτραπεί σε άλλες», πρόσθεσε σε ενημέρωση.

Ο λιμός επηρεάζει 500.000 Παλαιστίνιους

Η πόλη της Γάζας και οι γύρω περιοχές υποφέρουν από λιμό που πιθανότατα θα εξαπλωθεί, πλήττοντας περισσότερους από μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιους, σύμφωνα με έκθεση του Αυγούστου από το παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας IPC. Το Ισραήλ, το οποίο μπλόκαρε την είσοδο όλων των τροφίμων στη Γάζα για σχεδόν τρεις μήνες φέτος, χαλάρωσε τους περιορισμούς τον Ιούλιο επιτρέποντας την εισαγωγή περισσότερης βοήθειας.

Ο ΟΗΕ λέει ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη βοήθεια και δεν είναι σε θέση να διανείμει αξιόπιστα τις προμήθειες στη Γάζα, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό για τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και την κατάρρευση του νόμου και της τάξης.

Ο Φλέτσερ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα παράσχει επίσης μετρητά σε 200.000 οικογένειες για την κάλυψη βασικών επισιτιστικών αναγκών. Πρόσθεσε ότι ο οργανισμός θα αποκαταστήσει το κατεστραμμένο σύστημα υγείας της Γάζας και θα παραδώσει περισσότερες ιατρικές προμήθειες.

«Θα πραγματοποιήσουμε τώρα μια μαζική κλιμάκωση στην παροχή στέγης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τις οικογένειες να προετοιμαστούν για τον χειμώνα. Θα φέρνουμε και θα διανέμουμε χιλιάδες σκηνές κάθε εβδομάδα, εκτός από μουσαμάδες και άλλα είδη», είπε, προσθέτοντας ότι η έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες οικογένειες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι θα πρέπει να αρθεί η γραφειοκρατία και ότι θα χρειαστεί ασφαλής και διαρκής πρόσβαση για τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα για να υλοποιήσει ο οργανισμός τα σχέδιά του.

Η είδηση ​​για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ήρθε μετά την διετή επέτειο μιας επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς σε ισραηλινές πόλεις και ενός μουσικού φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν ως όμηροι. Το Ισραήλ απάντησε στην επίθεση εξαπολύοντας επίθεση στη Γάζα, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους.

