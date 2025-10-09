Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την συμφωνία στη Λωρίδα της Γάζας

Συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον και συνομιλίες Αράβων και Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι — οι τελευταίες ώρες ήταν γεμάτες εξελίξεις στο ζήτημα της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.
Συγκεκριμένα:
- Εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αναπτυχθούν εκ νέου κατά μήκος μιας γραμμής μετά την εκεχειρία, διατηρώντας τον έλεγχο περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο περιοδείας στη Μέση Ανατολή.
- Στο πεδίο, ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν έτοιμες να ενισχύσουν την παροχή βοήθειας προς τη Γάζα, μόλις εγκριθεί η πρώτη φάση της συμφωνίας.
- Εκτός Μέσης Ανατολής, Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες συνεδριάζουν στο Παρίσι για να συζητήσουν πώς μπορούν να στηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου — η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Υβέτ Κούπερ, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ρόλος για τη Χαμάς στη Γάζα.
- Παράλληλα, φτάνουν αντιδράσεις από Παλαιστινίους στη Γάζα και οικογένειες ομήρων στο Ισραήλ, που γιορτάζουν τη σημαντική αυτή πρόοδο.
Με πληροφορίες από BBC