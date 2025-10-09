Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την συμφωνία στη Λωρίδα της Γάζας

Συνεδριάσεις, διεθνείς επαφές και ανθρωπιστική κινητοποίηση καθώς το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα κινούνται προς την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός