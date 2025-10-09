Μπεν Γκιβρ: Θα ρίξω την κυβέρνηση Νετανιάχου εάν δεν υπάρξει πλήρης διάλυση της Χαμάς

Το αίτημα του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβιρ, να ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση συγκεκριμένων Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων καταδικασμένων τρομοκρατών, έχει καθυστερήσει τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Για τον ίδιο λογο έχει μετατεθεί επίσης χρονικά η ψηφοφορία όλου του υπουργικού συμβουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Μάλιστα ο Μπεν Γκιβρ δήλωσε ότι «θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου εάν δεν υπάρξει πλήρης διάλυση της Χαμάς».

«Εάν η κυβέρνηση της Χαμάς δεν διαλυθεί ή αν μας πουν μόνο ότι διαλυθεί, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετικό πρόσχημα, η Εβραϊκή Δύναμη θα διαλύσει την κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ σε ανακοίνωσή του πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου.

Ολες οι εξελίξεις στo liveblog της Ναυτεμπορικής