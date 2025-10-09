Logo Image

Μέση Ανατολή: Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Οι αξιωματούχοι της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια και Οσάμα Χαμντάν, παρευρίσκονται σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό του Λιβάνου, στις 21 Νοεμβρίου 2023. REUTERS/Esa Alexander/File Photo

Η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

