«Σε εγρήγορση» οι Χούθι μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη Γάζα

Ο ηγέτης των Χούθι ανέφερε στην πρώτη αντίδραση της Υεμένης από την ανακοίνωση της συμφωνίας στην Αίγυπτο ότι οι αντάρτες του παραμένουν «σε εγρήγορση» και θα παρακολουθούν στενά εάν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ θα τεθεί σε ισχύ, πριν σταματήσουν τις επιχειρήσεις.

«Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και πλήρως προετοιμασμένοι και θα παρακολουθούμε… τη φάση εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Θα οδηγήσει αυτή η συμφωνία πράγματι στον τερματισμό της επιθετικότητας στη Λωρίδα της Γάζας;» ρώτησε ο ηγέτης των ανταρτών Αμπντουλμαλίκ αλ-Χούθι, προσθέτοντας: «Αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος».

«Πρέπει να βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα επαγρύπνησης και ετοιμότητας και να συνεχίσουμε την τεράστια δυναμική μας», πρόσθεσε.