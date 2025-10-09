Logo Image

«Σε εγρήγορση» οι Χούθι μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη Γάζα

Κόσμος

«Σε εγρήγορση» οι Χούθι μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη Γάζα

REUTERS/Khaled Abdullah

Οι Χούθι είχαν βάλει στο στόχαστρο το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ο ηγέτης των Χούθι ανέφερε στην πρώτη αντίδραση της Υεμένης από την ανακοίνωση της συμφωνίας στην Αίγυπτο ότι οι αντάρτες του παραμένουν «σε εγρήγορση» και θα παρακολουθούν στενά εάν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ θα τεθεί σε ισχύ, πριν σταματήσουν τις επιχειρήσεις.

«Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και πλήρως προετοιμασμένοι και θα παρακολουθούμε… τη φάση εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Θα οδηγήσει αυτή η συμφωνία πράγματι στον τερματισμό της επιθετικότητας στη Λωρίδα της Γάζας;» ρώτησε ο ηγέτης των ανταρτών Αμπντουλμαλίκ αλ-Χούθι, προσθέτοντας: «Αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος».

«Πρέπει να βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα επαγρύπνησης και ετοιμότητας και να συνεχίσουμε την τεράστια δυναμική μας», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube