Μαχμούντ Αμπάς στο ισραηλινό Channel 12: Έχουμε ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις σε συντονισμό με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σε μια σπάνια συνέντευξη σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης και συγκεκριμένα στο Channel 12 ότι η Παλαιστινιακή Αρχή συντονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές.

Ο Αμπάς τόνισε ότι η διεθνής πίεση για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν έχει σκοπό να βλάψει το Ισραήλ.

«Ξεκινήσαμε μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα των μισθών των κρατουμένων, το οποίο συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομία – μερικές έχουν ήδη εφαρμοστεί και άλλες θα εφαρμοστούν μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να συνεχίσει να ηγείται του παλαιστινιακού λαού», είπε ο Παλαιστίνιος ηγέτης στη συνέντευξη με τον Αράντ Νιρ.

Αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη του Αμπάς σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών του Όσλο του 1993, κυβερνά τα παλαιστινιακά κέντρα πληθυσμού στη Δυτική Όχθη. Εκδιώχθηκε από τη Γάζα από τη Χαμάς το 2007 και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκλείσει την ιδέα της επιστροφής της Παλαιστινιακής Αρχής στη διακυβέρνηση της Λωρίδας μετά τον πόλεμο.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά από βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Ο Αμπάς προσθέτει: «Ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να σταματήσουμε την αιματοχυσία που λαμβάνει χώρα στην περιοχή μας – στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσουν η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα».

Πηγή: Times of Israel