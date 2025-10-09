Κίνα: Το μεγάλο μποτιλιάρισμα – Viral βίντεο από την «μεγαλύτερη ανθρώπινη μετακίνηση» στον κόσμο

Viral έγιναν, εντυπωσιακά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, και δείχνουν τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, στην επαρχία Anhui, να έχει πλημμυρίσει από «κολλημένα» στην ουρά αυτοκίνητα, Κινέζων που επέστρεφαν από τις διακοπές της «Χρυσής εβδομάδας».

Καθώς η οκταήμερη εθνική εορτή της Κίνας έφτανε στο τέλος της, εκατομμύρια ταξιδιώτες κατέκλυσαν τους αυτοκινητόδρομους, προκαλώντας σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση στον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της χώρας. Η κάθε χρόνο ολοένα και αυξανόμενη κίνηση, γνωστή και ως η «μεγαλύτερη ανθρώπινη μετακίνηση» στον κόσμο, προκάλεσε μια θάλασσα από τα φώτα φρένων και μεγάλες καθυστερήσεις.

Αν και ο σταθμός διαθέτει 36 λωρίδες, δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθούν, χωρίς ταλαιπωρία, οι οδηγοί. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο την τελευταία ημέρα των διακοπών, περισσότερα από 120.000 οχήματα πέρασαν από το σημείο.

Πλάνα από drone κατέγραψαν δεκάδες αυτοκίνητα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να φτάσουν στις μπάρες των διοδίων, σχηματίζοντας τελικά ουρά τεσσάρων λωρίδων.

H Χρυσή Εβδομάδα, στην Κίνα είναι μεγάλη εθνική εορτή που ενσωματώνει πολλαπλές εκδηλώσεις κυρίως την Εθνική Ημέρα και το Φεστιβάλ του Φθινοπώρου. Συνήθως διαρκεί από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου, δίνοντας στους Κινέχους ένα παρατεταμένο διάλειμμα για να ταξιδέψουν, να επισκεφθούν την οικογένεια ή να πάνε διακοπές.

12 ημέρες στον δρόμο

Παρόμοια περιστατικά μαζικής κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Κίνα έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, με πιο διάσημη την συμφόρηση του 2010. Η ζωή σταμάτησε για τους ταξιδιώτες στις 14 Αυγούστου 2010, λόγω μιας τεράστιας κυκλοφοριακής συμφόρησης που εκτεινόταν σε μήκος άνω των 100 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πεκίνου-Θιβέτ. Με πολλά φορτηγά να παρουσιάζουν βλάβη ενδιάμεσα, χιλιάδες οχήματα και ταξιδιώτες έμειναν κολλημένοι για 12 ημέρες στον αυτοκινητόδρομο.