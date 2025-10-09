Γάζα: ΜΚΟ καταγγέλλει ότι το Ισραήλ μπλοκάρει την αποστολή 250 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω Ιορδανίας

Το Ισραήλ μπλοκάρει 250 τόνους βοήθειας για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών εφοδίων και εκπαιδευτικού υλικού, λόγω διαφωνιών σχετικά με το περιεχόμενό της, δήλωσε την Πέμπτη ιταλική φιλανθρωπική οργάνωση που συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο του περασμένου μήνα.

Η ιταλική ΜΚΟ «Μουσική για την Ειρήνη» δήλωσε ότι συγκέντρωσε μεγάλες ποσότητες βοήθειας στο πλαίσιο κινητοποίησης για την υποστήριξη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος επιδίωκε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περίπου 40 τόνοι φορτώθηκαν σε σκάφη που εντάχθηκαν στον στολίσκο από την Ιταλία και τα οποία μπλοκαρίστηκαν από το Ισραήλ μαζί με την υπόλοιπη νηοπομπή. Άλλοι 250 τόνοι έπρεπε να είχαν παραδοθεί στη Γάζα μέσω Ιορδανίας, αλλά έμειναν αποκλεισμένοι στο ιταλικό λιμάνι της Γένοβας, ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση.

«Μας είπαν ότι με μερικά τηλεφωνήματα, σε τρεις ώρες η βοήθεια θα είχε φτάσει. Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ και τέσσερις εβδομάδες και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μας έχουν απορρίψει», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Στέφανο Ρεμπόρα, επικεφαλής της ΜΚΟ.

Μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο, ο Ρεμπόρα είπε ότι ένα από τα σημεία τριβής ήταν ένα ισραηλινό αίτημα να αφαιρεθούν από την αποστολή τα λεγόμενα τρόφιμα υψηλής ενέργειας, όπως τα μπισκότα και το μέλι, μια απαίτηση στην οποία η οργάνωσή του αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

Οι διαφωνίες με τις ισραηλινές αρχές

Ο Ρεμπόρα είπε επίσης ότι υπήρχαν διαφωνίες με τις ισραηλινές αρχές σχετικά με την καταχώριση και την πιστοποίηση της ιταλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης και των τοπικών αντιπροσώπων της.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τη ροή βοήθειας προς τη Γάζα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι μπλοκάρει τα τρόφιμα υψηλής ενεργειακής αξίας και έθεσε στο στόχαστρο «ορισμένους διεθνείς οργανισμούς (που) παρουσιάζουν ψευδώς το Ισραήλ ως παρεμποδιστή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η άρνηση ορισμένων διεθνών οργανισμών να συνεργαστούν με μια διαδικασία καταγραφής εγείρει «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τις προθέσεις τους και τους πιθανούς δεσμούς τους με την ένοπλη οργάνωση Χαμάς.

Η Χαμάς αρνήθηκε τις ισραηλινές κατηγορίες ότι εκτρέπει την βοήθεια.

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την Πέμπτη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για την αύξηση της βοήθειας.

