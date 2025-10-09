Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι ανατίναξε αγωγό αμμωνίας στην περιοχή του Ντονέτσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανατίναξαν αγωγό αμμωνίας στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Για να επιβραδύνουν την προέλαση μονάδων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων… οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ναρκοθέτησαν ένα παρακλάδι του αγωγού αμμωνίας Togliatti-Odesa», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «την απελευθέρωση υπολειμμάτων αμμωνίας μέσω του κατεστραμμένου τμήματος», αλλά δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές το περιστατικό. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από ουκρανικής πλευράς.